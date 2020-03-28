MLB／在家如何訓練？ 水手讓球員在手上綁加重襪

要如何在沒有球隊資源的情況下維持訓練？水手提供創意方法。總管迪波托（Jerry Dipoto）在廣播節目訪談中表示，他們讓球員製作加重襪，綁在手上練習投球動作，讓投手在家也能動一動，「看到我們的人如此有創意非常有趣。」

水手關閉春訓基地後，球員只能自己找去處等待通知，同時一邊自主訓練，持續準備不知何時展開的賽季，迪波托認為不可能每人家中都有重訓室，或在後院有投手丘，要如何在空間有限的室內環境訓練，相當具有挑戰性。

「非常時期使用非常手段」，迪波托舉出例子，水手球團如何發揮創意，讓球員用唾手可得的用品改裝成訓練器材，「加重襪，只要你有一雙襪子，找東西放進去裡面增加重量，然後找膠帶綁在手上，做出投球動作，這當然無法讓你在短時間內準備好丟120呎的遠距離，但我們已經盡力了。」

水手目前透過電話掌控球員近況，包含訓練師、醫療團隊每天傳訊息聯繫，每位教練也有負責的球員名單，每周致電了解；迪波托表示，「我們只能盡量準備好未知的情況，真的不知道何時才會開打，現階段我們專注在他們的健康，等時候到了再來想棒球的事。」