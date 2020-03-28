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MLB／太空人一同抗疫 柯瑞亞捐1500萬醫療器材
新冠肺炎（COVID-19）在全世界蔓延，太空人隊游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）宣布以個人基金會名義，捐出價值50萬美元（約台幣1500萬元）的醫療器材，給予休士頓當地醫療院所，作為抵抗疫情使用。
柯瑞亞捐贈的項目包括手術用器材、復健儀器、點滴架以及心肺復甦術使用的高科技人體模型等，柯瑞亞也表示，這些器材是暫時提供休士頓地區的醫院使用，之後會捐贈給缺乏醫療器材的中美洲地區。
太空人球星今年輪流為疫情做善事，在大聯盟春訓宣布暫停後，史布林格（George Springer）就宣布捐出10萬美元（約台幣300萬元），用來支援太空人主場員工家計；布萊格曼（Alex Bregman）則認購休士頓食物銀行的1000份隔離食物包，給予因疫情而需要救濟的民眾。
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