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MLB／新賽季方案 擬開季擴編29人、季後賽加碼至14隊

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

大聯盟何時才能開季仍在未定之天，不過對於正在爭取開季名單的球員來說有個好消息，根據USA Today 記者奈登賈爾（Bob Nightengale）指出，球團們預計在開季首月從26人編制擴充至29人，尤其投手更顯受惠。

大聯盟原本今年推動新制上路，將一軍名單從25人增添至26人，沒料到遇上新冠肺炎疫情攪局，一場例行賽都打不了，現在為了趕工打完壓縮賽季，球隊間已有共識在開季第一個月加派人馬至29人，之後再恢復到26人陣容。

因為賽程可能安排多場雙重賽，各隊對於投手的需求量增加，預計擴編人選主要用來增加先發輪值和牛棚戰力，另外捕手也是有望減輕負擔的一環。

遊騎兵總管丹尼爾斯（Jon Daniels）對此舉相當認同，「我知道他們在1995年罷工之後也這麼做，給每一隊多三個人的空間，這樣一來或許就不用太快拉高投手的備戰強度，因為有更多人手可以幫忙保護。」

台灣旅美球員中，效力老虎的江少慶、教士的胡智為，都有可能成為這一波被球團徵召應急的投手戰力，另外印地安人陣中的吉力吉撈．鞏冠（朱立人）也有機會卡到捕手之缺。

另外，資深記者海曼（Jon Heyman）也在推特上透露，為了在疫情過後重新帶起棒球熱度，大聯盟有機會在今年就提升季後賽名額，把原有10張門票加發到14張。

大聯盟原本預計在明年才實施季後賽加碼，但現在想趁著疫情化危機為轉機，提前實驗加開季後賽的效應，不過能否真的上路還在討論中。

大聯盟 牛棚 胡智為

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