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MLB／正式協議出爐 賽季若取消沒薪水有年資
受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，大聯盟今年球季有可能縮水或取消，聯盟與球員工會正式就可能的年資、選秀等議題達成協議，球員工會同意，如果賽季取消，球員不會針對損失的薪資進行求償，而如果賽季縮水，球員薪資則按比例發放。
新冠肺炎的延燒導致大聯盟春訓暫停，美國媒體報導，大聯盟球團老闆願意提前發放約1.7億美元的薪資，做為球員4、5月的薪水，如果球季順利開打，這筆錢要還給球團，如果停賽則可保留，彌補整季薪資的損失。
今年球季如果順利開打，就算賽程、天數縮水，球員仍可獲得完整球季應有的172天年資，但如果球季取消，球員則會獲得跟去年自身出賽天數相同的年資，這也代表道奇隊好不容易交易來貝茲（Mookie Betts），他卻可能在一球未打的情況下成為自由球員。
選秀輪次也如之前報導，大聯盟獲得縮短選秀輪次的權力，今年可下修到只有五輪，國際球員簽約時間延至2021年1月，2021年則為20輪，國際球員簽約時間也順延。
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