MLB／今年選秀恐剩下5輪 波拉斯痛批吸引不了好手

受到新冠肺炎攪局，大聯盟今年行程大亂，連選秀會都可能從6月延期至7月舉行，而且球隊最少只選五輪，還能延遲付款簽約金，身為超級經紀人波拉斯（Scott Boras）對此表達不滿，認為這些配套措施會對年輕球員參加選秀的意願帶來巨大破壞力。

大聯盟和球員工會給出協調結果，波拉斯對於現役球員的薪水和年資處理沒有意見，唯獨在選秀議題上反應不解，「我很驚訝當我們國家已經陷入危急狀態，可憐的選秀球員們還要再被攻擊，老闆們對這些抱持熱情的年輕棒球選手所做的，就像在考驗他們的選擇。」

過往大聯盟選秀有40輪，今年可能只剩下五輪，而且球員將只收到10％的簽約金，剩下的90％過完兩年才會領完，種種不公平讓波拉斯直呼，「會有更多人去讀大學，不在前200名的球員也會選擇續待學校，我是大學教育的擁護者，我當然想要他們去接受教育，但我在意的，是第五輪以後的球員也該有簽約金才對。」

波拉斯砲火猛烈，認為這樣會讓想參加選秀的球員感到不受重視，「我不喜歡計較這些小錢，選秀全部最多只會省個600萬，這整件事在傳遞錯誤訊息，現實中球團將被低階球員洗牌，無論第六輪選進的高中好手，或第八輪選進的大學潛力股，他們都有明星賽的實力，現在他們將回到學校，因為你沒給他們太多選擇。」