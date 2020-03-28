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MLB／賽季重啟有三前提 不排除閉門開打

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

大聯盟今年賽季何時開打？聯盟與球員工會討論出三項前提，符合這些條件才能決定開打日期，而工會主席克拉克（Tony Clark）也透露，不少球員願意閉門開打。

根據ESPN記者帕森（Jeff Passan）報導，聯盟與工會提出的三項前提分別是，一、不能有大型集會限制導致無法在球迷面前打球，二、沒有旅行限制，三、醫療專家認定比賽不會增加球隊及球迷的健康風險，在符合這三項條件前，2020年球季不會貿然開打。

不過第一點另有補充說明，聯盟與工會也考慮在非主場的中立場地比賽，雖然還是傾向在球迷面前打球，但也不排除在沒有球迷進場的狀況下比賽。

至於新球季是否考慮閉門開打？大聯盟工會主席克拉克表示，對此保持開放態度，甚至也不排除增加雙重賽、打到11月等模式，「他們只想要打球。」

USA Today 記者奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，聯盟與工會也討論到，球季有可能打到感恩節才結束，以今年來說是11月26日，只要能夠盡可能打到接近完整賽季的場次，不過明星賽舉辦的機會不高，克拉克則說，明星賽有可能改變形式，「一切都還有可能。」

中華職棒來說，新球季預計在4月11日開打，有可能是全球最早開打的職棒賽季，而且已考慮採用無觀眾的「閉門賽」模式，而為了讓例行賽球季能完整打完，明星賽也確定取消。

大聯盟 中華職棒

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