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MLB／印地安人下放張育成 美媒點背後原因

聯合新聞網 / 綜合報導
印地安人急下放張育成，美媒給解釋。 美聯社
印地安人急下放張育成，美媒給解釋。 美聯社

大聯盟雖因新冠肺炎衝擊全面停擺，但仍有球隊趁勢進行陣容調整，其中就包括旅美好手張育成效力的印地安人。印地安人就在這段期間將張育成下放3A，有不少人不解，資深記者薛曼（Joel Sherman）於今日說明原由。

印地安人在台灣時間20日宣布調整陣容，下放包括張育成等5名球員，洋基也先暫且把頭號新秀賈西亞（Deivi Garcia）安排回小聯盟。

明明賽季延宕，為何仍有球隊前後調整名單，《紐約郵報》記者薛曼就說，聯盟與球員工會達成最新協議後，球團名單將凍結，除另行通知，否則各隊在期間內不得下放、交易、簽約任何球員，因此才有頻繁人事異動現象。

勞資雙方新協議涵蓋年資、選秀權、國際簽約金等項目。各隊老闆將於明日美東中午時段開會商討、同意後方得生效。

新冠肺炎 紐約 西亞

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