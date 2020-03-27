MLB／印地安人下放張育成 美媒點背後原因

2005年，時任中信鯨教練的李來發，在棒球教室看到旅日的莊勝雄教練透過電腦技術，以影片輔助方式，一一解析旗下子弟兵如曾兆豪、沈鈺傑的投球動作，指出優缺點以及各投手需要調整、改善的地方，脫口而出：「人家

2020-03-25 07:00