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MLB／同鄉藤浪主動通報後確診 達比修有讚專業
日職阪神投手藤浪晉太郎確診新冠肺炎，引球界譁然，不過效力大聯盟小熊的投手達比修有，反倒讚賞藤浪積極通報球隊的作法。
由於藤浪除嗅覺異常外，沒有發燒、咳嗽等感冒症狀，僅以此異樣變通知球團，隨後也證實確診。對於藤浪主動通報，達比修有在推特上表示：「很明顯他有在查資料，對健康狀況也很敏感。這能幫助其他相關人員的感染風險降到最低。」
嗅覚がおかしいってだけで名乗り出た藤浪選手はすごいと思う。— ダルビッシュ有(Yu Darvish) (@faridyu) March 27, 2020
情報収集している証拠やし、自分の身体に敏感な証拠。
関係者の感染リスクもかなり抑えられたはず。
俺やったら1週間嗅覚バグってても気づかなそう。
達比修有也補充：「要是我，嗅覺異常會持續一週，我也不會察覺到。跟藤浪有一樣症狀的人，最好也能有相同的自覺，這很重要！我知道他平時就有在注意身體健康，這次事件又讓人再次看到他專業的一面。」
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