快訊

好消息！確診案例逼近300人之際 30人解隔離

我新增15例全境外移入 多在美、英就學或工作

MLB／太空人傳奇好手溫恩過世 享壽78歲

中央社 / 休士頓26日綜合外電報導
休士頓太空人隊史最偉大的選手之一，強肩、豪打的傳奇外野手溫恩（Jimmy Wynn）今天過世，享壽78歲。 美聯社
休士頓太空人隊史最偉大的選手之一，強肩、豪打的傳奇外野手溫恩（Jimmy Wynn）今天過世，享壽78歲。 美聯社

休士頓太空人隊史最偉大的選手之一，強肩、豪打的傳奇外野手溫恩（Jimmy Wynn）今天過世，享壽78歲。

太空人宣布溫恩的死訊，他的綽號是「玩具加農砲」，這是形容他身高僅5呎9吋（約175公分），卻有出色的臂力和打擊。

太空人在聲明中說：「今天，溫恩的逝去，讓我們失去太空人大家庭中很重要的一部分，不論在場內外，他對我們的貢獻都不勝枚舉，身為1960、1970年代的明星球員，他在太空人草創之際，他的成功幫我們打出名號，在他退休後，不倦的在社區工作，影響了休士頓數千的年輕人。」

「儘管他已永遠離開我們，他的傳奇身影仍永存於美粒果公園球場（Minute Maid Park）、太空人青年學院及其他地方，我們對他的妻子、女兒、兒子、其他家人，和他的球迷及其他仰慕他的人獻上由衷的慰問之意。」

溫恩1942年3月12日出生於辛辛那提，1963年到1973年在太空人陣中，曾在1967年被選為明星賽國聯的一員，而即便有一半的比賽，是在遼闊的太空人主場所打，但當年他繳出生涯最多的單季37發全壘打，是當季國聯全壘打產量第2的選手。

他在1974年、1975年，於洛杉磯道奇陣中時，兩度獲選參加明星賽，隨後他於1976年轉到亞特蘭大勇士，1977年則是在紐約洋基、密爾瓦基釀酒人度過。

在他15年的大聯盟生涯中，溫恩在1920場比賽的打擊率是2成50，上壘率3成66，共繳出291支全壘打、964分打點，並有225次盜壘成功。

太空人2005年時，已將溫恩的24號球衣退休。

大聯盟

延伸閱讀

MLB／原訂開幕日30隊宅在家 最快5月打「縮水球季」

MLB／反駁球迷訴訟 太空人律師：表現失望不會賠

MLB／李維拉籲在家防疫 談太空人應沒收冠軍

相關新聞

MLB／賽季暫停球員年資照算 聯盟與工會達共識

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）昨天表示，新球季有可能5月開打，而且不排除是「縮水賽季」，ESPN今天報導，大...

MLB／大聯盟加入抗疫 球衣商改作口罩捐醫院

既然美職球季暫時停擺，大聯盟球衣製造商「Fanatics」選擇將產線投入製造口罩及防護衣，預計生產100萬套，免費提供給...

MLB／太空人傳奇好手溫恩過世 享壽78歲

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人隊史最偉大的選手之一，強肩、豪打的傳奇外野手溫恩（Jimmy Wynn）今天過世，享壽7...

MLB／原訂開幕日30隊宅在家 最快5月打「縮水球季」

「大聯盟史上第一次，30支球隊開幕日都待在家裡。」球迷苦中作樂，一語道出疫情下沒棒球可看的心情。美國職棒大聯盟主席曼佛瑞...

MLB／疫情嚴重卻宣布球星開TJ 大都會挨批太蠢

大都會投手辛德賈德 （Noah Syndergaard）昨天宣布進行TJ韌帶置換手術，搭上這波在停賽期間掀起的開刀潮，但...

MLB／隔離14天 洋基球員打電動、看電影、與雞賽跑

出現棒壇首例新冠肺炎確診案例的洋基小聯盟春訓基地，將於明天完成14天隔離，球團發言人奇洛（Jason Zillo）表示，...

MLB／縮水球季難避免 聯盟與球員工會盼6月開打

大聯盟原訂將在明天30隊同日熱鬧開幕，卻因新冠肺炎打亂賽程，何時才將迎來球季開打？大聯盟與球員工會連日來密集討論，雙方都...

三年佈局即將收割 教士距季後賽僅差一步之遙

若說白襪隊會是今年美聯的最大黑馬，那國聯可能就是教士隊了。這三年積極招兵買馬的教士隊，除了連兩年簽下自由球員市場大咖荷斯莫(Eric Hosmer)和馬恰多(Manny Machado)外，塔提斯(F

已上太空還要再突破 棒球分析科技無極限

2005年，時任中信鯨教練的李來發，在棒球教室看到旅日的莊勝雄教練透過電腦技術，以影片輔助方式，一一解析旗下子弟兵如曾兆豪、沈鈺傑的投球動作，指出優缺點以及各投手需要調整、改善的地方，脫口而出：「人家

六月開打都嫌樂觀 縮水賽季冠軍定將備受質疑

繼大聯盟官方在3月12日緊急中止春訓並宣告例行賽將延後後，由於肺炎疫情一發不可收拾，事隔不到五天理事長曼弗瑞（Rob Manfred）就又趕緊宣佈將依疾病管制預防中心的建議停止所有活動八週。如此一來，

2020壞事連連 無盡夢魘衝擊職業運動圈

美國的體育界進入2020年至今好消息沒幾個，壞消息一個接一個…….大年一開始，NBA「大家長」前理事長史騰(David Stern)過世，接著籃球金童布萊恩(Kobe Bryant)在籃球場上飛了這麼

兩次大戰都堅持開打 大聯盟終究不敵疫情

由於肺炎病毒疫情在美國直線上升，同屬北美四大職業運動的NBA也已率先出現確診病例，在NBA官方宣佈將無限期停賽、MLS（大聯盟足球）及ATP男網隨即跟進，就連大受歡迎被美國人暱稱為「瘋狂三月」（Mar

熱門新聞

NBA／唐斯雙親確診 安比德解恩怨幫禱告

日職／阪神藤浪晉太郎確診新冠肺炎 全聯盟首例

NBA／手術醒來掛念誰？ 母親曝湯普森想的都是隊友

NBA／新冠肺炎肆虐 安東尼支持本季停賽

NBA／美疫情升溫 湖人主場可能轉為方艙醫院

最具成就球隊文化 馬刺、熱火、勇士都是範本

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。