MLB／賽季暫停球員年資照算 聯盟與工會達共識

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）昨天表示，新球季有可能5月開打，而且不排除是「縮水賽季」，ESPN今天報導，大聯盟已與球員工會達成共識，若賽季縮短，選秀輪次、球員年資等重大議題如何解決，就等明天球團老闆批准通過。

受到新冠肺炎疫情縮短的不僅是球季，根據ESPN報導，大聯盟與球員工會達成的協議中，2020年選秀會可能縮短到只有5輪，而國際球員簽約可延至2021年1月；2021年選秀也可以縮短到20輪，而且2021到2022的國際球員簽約延後到2022年1月及2022年12月。

對現役球員來說最重要的是，如果2020年最終決定停賽，球員仍可獲得一年完整年資，代表貝茲（Mookie Betts）、包爾（Trevor Bauer）、史卓曼（Marcus Stroman）等人即使一場未打，也能在11月時成為自由球員。

曼弗瑞在昨天接受ESPN訪問時表示，目前對於開賽時間仍沒有定案，但最樂觀的期待是在5月開打，如此一來則無法避免縮短賽季，「我們很可能無法打滿162場，只能期待盡可能打出最多的場次。」

曼弗瑞也不排除採用創意做法，包括增加雙重賽天數，甚至一場只打七局，曼弗瑞表示：「我之前曾說，有些棒球數字是不能改變的，一場九局是其中之一，但這是在危機爆發之前，所以我想現在或許可以討論看看。」