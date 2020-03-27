MLB／原訂開幕日30隊宅在家 最快5月打「縮水球季」

「大聯盟史上第一次，30支球隊開幕日都待在家裡。」球迷苦中作樂，一語道出疫情下沒棒球可看的心情。美國職棒大聯盟主席曼佛瑞表示，最快5月復賽，球季可能縮短。

美國時間3月26日原本是職棒大聯盟（MLB）各隊舉行開幕戰的日子，今年因為新冠肺炎的疫情影響，官方早在3月12日宣告春訓熱身賽喊停，開幕賽延後開打，各隊訓練停擺。

「棒球是由個人組成的團隊運動，每個人都扮演重要的角色，儘管我們分隔兩地，但仍並肩作戰。」大聯盟官方的社群媒體今天貼出影片，對數以萬計在家抗疫的球迷喊話，鼓舞士氣。

以＃在家開幕日（#OpeningDayAtHome）為標籤，這則影片由洛杉磯天使球星楚奧特（Mike Trout）旁白，說出棒球人的心聲。

楚奧特說：「每年的開幕戰，我們聚在一起，一起盼望、一起相信，一起成為棒球圈一分子。開幕戰或許會延期，但凝聚力、希望與夥伴不會。」搭配球員自主訓練、陪伴家人的畫面，幾小時內已經突破百萬人觀看。

美國疫情擴大，大聯盟主席曼弗瑞（RobManfred）昨天接受ESPN訪問，保持審慎樂觀的態度，保證今年球賽不會取消，希望在5月重新開打，但不會打一個完整球季。

曼佛瑞表示，大聯盟有多個管道的來源做為決策參考，同時與球員工會、各大運動聯盟主席保持聯繫，關於未來復賽方向「不排除任何可能」，但可能無法打完162場比賽與原有的季後賽日程。

在真正的開幕戰還沒到來之前，大聯盟透過臉書、推特、YouTube管道，在今天發起線上開幕戰（＃在家開幕日）的大串連，重播歷史上的經典戰役。

部分台灣球員留在美國自主訓練，印地安人隊捕手吉力吉撈．鞏冠（原名朱立人）練習之餘，抱著吉他自彈自唱，調適在疫情之下無球可打的心情，同時也宣導洗手的防疫觀念。