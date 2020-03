MLB／原訂開幕日30隊宅在家 最快5月打「縮水球季」

「大聯盟史上第一次,30支球隊開幕日都待在家裡。」球迷苦中作樂,一語道出疫情下沒棒球可看的心情。美國職棒大聯盟主席曼佛瑞表示,最快5月復賽,球季可能縮短。

美國時間3月26日原本是職棒大聯盟(MLB)各隊舉行開幕戰的日子,今年因為新冠肺炎的疫情影響,官方早在3月12日宣告春訓熱身賽喊停,開幕賽延後開打,各隊訓練停擺。

「棒球是由個人組成的團隊運動,每個人都扮演重要的角色,儘管我們分隔兩地,但仍並肩作戰。」大聯盟官方的社群媒體今天貼出影片,對數以萬計在家抗疫的球迷喊話,鼓舞士氣。

以#在家開幕日(#OpeningDayAtHome)為標籤,這則影片由洛杉磯天使球星楚奧特(Mike Trout)旁白,說出棒球人的心聲。

楚奧特說:「每年的開幕戰,我們聚在一起,一起盼望、一起相信,一起成為棒球圈一分子。開幕戰或許會延期,但凝聚力、希望與夥伴不會。」搭配球員自主訓練、陪伴家人的畫面,幾小時內已經突破百萬人觀看。

Even though we’re apart, we can come together. #OpeningDayAtHome pic.twitter.com/1x9VCifRje