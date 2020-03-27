MLB／大聯盟加入抗疫 球衣商改作口罩捐醫院

既然美職球季暫時停擺，大聯盟球衣製造商「Fanatics」選擇將產線投入製造口罩及防護衣，預計生產100萬套，免費提供給醫療人員使用，幫助他們度過新冠肺炎（COVID-19）疫情難關。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）扮演關鍵角色，立刻同意暫時停止製作大聯盟球衣，曼弗瑞表示，當他聽到廠商的提議，是近來的第一個好消息，「我希望這只是棒球界幫助這個國家回到常軌的第一步。」

「Fanatics」創辦人魯賓（Michael Rubin）表示：「我們有一大堆球員穿的布料，我們只是拿來做成面具跟防護衣，讓那些每天拯救生命的人能夠使用。」相關支出也將由「Fanatics」與大聯盟一同負擔。

由於「Fanatics」製作的口罩及防護衣是由球衣的聚酯纖維材質製作而成，魯賓也坦言只能作為基本的防護使用，無法作為手術使用，但在這個非常時期，仍對醫療人員有些幫助。

在賓州聖盧克醫療體系的專家幫助下，口罩及防護衣的試做已從上周展開，製作過程中工作人員保持安全距離，維持工廠清潔，這100萬套防護設備也將優先提供給賓州的緊急事務管理機構，未來希望擴大到紐約與紐澤西。

除了Fanatics，冰上曲棍球護具製造商BAUER、Cascade Lacrosse也都投入防護面具的製作，衣服廠商如Gap也投入口罩生產，Nike則仍在研究如何提供幫助。