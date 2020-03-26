MLB／疫情嚴重卻宣布球星開TJ 大都會挨批太蠢

大都會投手辛德賈德 （Noah Syndergaard）昨天宣布進行TJ韌帶置換手術，搭上這波在停賽期間掀起的開刀潮，但紐約媒體似乎對此有些意見，WFAN主持人凡塞薩（Mike Francesa）就直批，在國家正需要醫療資源時，球團宣布旗下球星進行非急需手術，「招黑」行徑根本就是「白癡」。

大聯盟賽季暫時停擺，不少投手都陸續宣布動刀，包括紅襪強投塞爾（Chris Sale），宣布進行手術後，也曾引發猜測是否傷勢實未到需要動刀的程度，但既然球季無法開打，不如趁此刻動刀。

辛德賈德昨天加入「團報」，球團聲明稿指出，辛德賈德在春訓期間就有手肘不適的狀況，經MRI核磁共振檢查後確診手肘韌帶撕裂傷，兩位醫生評估後決定進行手術。

凡塞薩對此不甚諒解，昨天在電台節目中直言，「你們會讓人們火大，而他們也確實應該火大，現在醫院都暫停進行非必要手術，球團卻宣布他要在此時開這個刀？」

「不要說別人不愛聽的話，就閉上嘴，讓他開完刀，一個字都別說，兩周後再說他已經動完刀，讓人們自己去想他是何時動刀就好。」凡塞薩表示，「根本不需要宣布你的球星將在周四動刀，你們這些蠢蛋！」