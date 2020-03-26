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MLB／隔離14天 洋基球員打電動、看電影、與雞賽跑

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

出現棒壇首例新冠肺炎確診案例的洋基小聯盟春訓基地，將於明天完成14天隔離，球團發言人奇洛（Jason Zillo）表示，這段時間內並無其他球員出現症狀，除了第二例確診球員外，其他人都將在明天解除隔離，球團鼓勵球員們離營返家。

「我們的小聯盟球員已經被隔離了14天，我確信明天就要結束了。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天接受隨隊記者們的電話聯訪，證實此事，球員們終於可以離開待了14天的旅館房間或租屋。

洋基於美國時間3月15日證實，陣中17歲投手確診新冠肺炎，農場內所有層級球員及職員皆須接受14天隔離，共175人；洋基隨後傳出第二名確診病例，但疫情未再蔓延。

14天與外界隔離的生活如何打發時間？多數球員的答案都是打電動，其中又以MLB The Show最熱門，有人練習烏克麗麗，還有一位球員看完了23部漫威電影；住在湖邊住宅的柏特（Max Burt），拍攝了一系列「湖畔住宅隔離生活」影片，放上他的訓練內容，其中還包括與雞、鴨賽跑。

21歲投手阿格諾斯談到在這14天內學會的新才藝，他向室友借了一把烏克麗麗，看Youtube影片摸索，「其實沒有我想像的難，我現在彈奏得還不是很好，但看著影片學習怎麼演奏歌曲，真的很有意思。」

球員透露，球團為了鼓勵球員留在家中，每天餐費原為25美元，在上周提高為75美元，球團也找來專家透過視訊電話，以英文、西班牙文讓球員明白疫情嚴重性，勸戒球員保持安全社交距離。

洋基 小聯盟 MLB

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