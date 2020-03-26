MLB／大聯盟與球員工會評估 盼球季6月開打

大聯盟原訂將在明天30隊同日熱鬧開幕，卻因新冠肺炎打亂賽程，何時才將迎來球季開打？大聯盟與球員工會連日來密集討論，雙方都期望已無法避免的縮水賽季能在6月初登場。

「今日美國」引述匿名消息指出，大聯盟與球員工會預計最快將在明天公布已達成的協議，包括暫訂的開幕日、球季至少每隊打100場、每周雙重賽；季後賽也是討論重點，大聯盟有意藉由賽制的修改，彌補今年球季的損失，且若季後賽打到11月，天氣太過寒冷，考慮將比賽移到中立的第三方球場進行。

ESPN報導指出更多細節，雙方都期望賽季能在6月初登場，但也有多隊不表樂觀，認為7月是較合理的時間點；賽季是否閉門開打、是否規畫第二次春訓，或是開季准許各隊多帶投手，同樣都是雙方討論議題。

此外，最大的爭論在於球員年資，也已達接近共識，只要球季能開打、產生冠軍隊伍，不論賽季長度，球員年資計算將按正常賽季（162場）累計，這將使得天使外野手貝茲（Mookie Betts）、紅人投手包爾（Trevor Bauer）、大都會史卓曼（Marcus Stroman）等人，依然能在今年球季後成為自由球員。

報導中也提到球員最關心的薪資問題，大聯盟已同意提前支付約1.5億美元，即便本季取消，這筆錢將不會返還聯盟，球員工會將按薪水將球員分為四大類發放，分別是首次進入40人名單內的球員、身處大聯盟或小聯盟領有不同薪資的低薪球員、高薪球員，以及握有保障合約的球員。