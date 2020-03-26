三年佈局即將收割 教士距季後賽僅差一步之遙

若說白襪隊會是今年美聯的最大黑馬，那國聯可能就是教士隊了。這三年積極招兵買馬的教士隊，除了連兩年簽下自由球員市場大咖荷斯莫(Eric Hosmer)和馬恰多(Manny Machado)外，塔提斯(Fernando Tatis Jr.)和帕達克(Chris Paddack)等農場大物也收割有成，今年透過交易也補進不少即戰力，重返季後賽勢在必行。

教士隊已連續13年沒進季後賽，上一回打進季後賽是2006年，當時的教頭還是波奇(Bruce Bochy)，岡薩雷茲(Adrian Gonzalez)才經歷第一個完整球季，王牌投手是皮維(Jake Peavy)，傳奇終結者霍夫曼(Trevor Hoffman)和名人堂捕手皮耶薩(Mike Piazza)都還在陣中，可見是多久遠的事。

教士上一次能打進季後賽，已經是非常遙遠的2006年了，當時名人堂球星霍夫曼還在陣中，那年他拿下了聯盟最多的46次救援成功，在國聯塞揚獎票選中還獲得第二名。 歐新社資料照片

近幾年教士隊補強最積極的是2015年，當年一口氣補進厄普頓(Justin Upton)、坎普(Matt Kemp)、麥爾斯(Wil Myers)、薛爾茲(James Shields)、金布洛爾(Craig Kimbrel)等好手進來，展現超強的企圖心，但最終只拿下74勝，勝率遠遠不到五成。這讓他們體認到毫無章法的補強是無效的。

2018和2019球季，教士隊都跌破眼鏡簽下大咖的自由球員，先是以破隊史紀錄的8年1億4400萬簽下一壘手荷斯莫，隔年更是出乎意料以10年3億簽下馬恰多，這可曾經是北美運動史上的最大合約，完全不像教士隊的作風。但教士進場的時機是正確的，因為他們優秀的農場好手即將接班，讓整體戰力相當完整。

教士在去年用10年3億美元簽下馬恰多時震驚球壇，在經過後續的補強之後，可以看出他們想在未來稱霸國聯西區的企圖心！ 2020 Topps 球員卡

去年教士隊的打線相當薄弱，OPS+僅89，在全聯盟排在第23，但今年會有相當程度的提升。才21歲的塔提斯去年已打出超級巨星的架式，和馬恰多已是全聯盟最強的三遊組合之一。今年他們向光芒隊交易來最被低估的球員范姆(Tommy Pham)，去年再度達成20轟、20盜的范姆是讓教士打線升級的最大關鍵。

教士打線其他成員或許影響力沒這麼巨大，但也都有一定的破壞力，除了資深的荷斯莫和麥爾斯之外，捕手梅西亞(Francisco Mejia)和向釀酒人隊交易來的葛利桑(Trent Grisham)都相當令人期待，這兩位都曾是年度百大新秀。另外教士也補強了二壘深度，向運動家隊交易來普洛法(Jurickson Profar)，也簽下多茲爾(Brian Dozier)。現在教士隊的打線在國聯已可名列前位。

普洛法有20轟10盜左右的能力，而且能守內野所有位置，對教士來說是一枚活棋。 歐新社資料照片

先發輪值部分，去年教士隊的表現也不算太理想，10.1的WAR值在全聯盟排在第18，今年他們這部分也將有所看漲。現在他們陣中已有了一位貨真價實的王牌帕達克(Chris Paddack)，去年簽下的前天使王牌李察茲(Garrett Richards)即將復出，還有與葛利桑一起從釀酒人隊交易過來的戴維斯(Zach Davies)也是可用之將，拉梅特(Dinelson Lamet)和盧卡切西(Joey Lucchesi)則是後勢看漲。另外也不能遺忘另一位曾經的百大新秀康崔爾(Cal Quantrill)。講到百大新秀，更不能不提今年Baseball America百大新秀第6名的高爾(MacKenzie Gore)。高爾去年在小聯盟大殺四方，防禦率僅1.69，被選為小聯盟年度最佳投手。今年他勢必會登上大聯盟，未來將與帕達克組成雙王牌。

帕達克去年才剛登上大聯盟，差一點就能成為隊史首位投出無安打比賽的投手，最後他繳出9勝7敗、防禦率3.33的優異成績。 美聯社

牛棚是教士隊最給力的部分，去年他們的牛棚在耶茨(Kirby Yates)的帶領下，5.5的WAR值就已在國聯排在第一，而今年在一系列的補強之下，更組成全聯盟最強的牛棚群。耶茨是去年國聯最強的終結者，防禦率低達1.19。今年教士隊又從光芒隊交易來他們的終結者帕岡(Emilio Pagan)，成為新任佈局投手。他們還另簽資深的波默蘭茲(Drew Pomeranz)當保險，加上續留球團的史塔曼(Craig Stammen)，讓他們有傲視全聯盟的超級鐵牛陣。

耶茨去年拿下大聯盟最多的41場救援成功，不但防禦率低到1.19，K/9更是達到嚇人的15.0！ 歐新社資料照片

教士隊今年的先發陣容大部分都是2017年之後才加入的，這三年他們的策略不像2015年這般炒短線交易明星球員，而是以農場潛力新秀搭配兩筆超級自由球員，而交易市場則以資歷較淺或名氣沒那麼大，但具一定未來性的球員為主。無論今年球季會因疫情縮短或是直接進入明年，教士隊這樣的陣容勢必讓國聯西區長期的龍頭道奇嚇出一身冷汗。