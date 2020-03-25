MLB／天使寄球給投手練牛棚 球場剩大谷在復健

天使總管艾普勒（Billy Eppler）今天接受美媒電話訪問，強調至昨天為止，陣中沒有人回報疑似新冠肺炎的病徵，而在春訓營被迫結束後，天使球場目前只開放給有復健需求的球員，正進行韌帶重建手術（Tommy John）復健的大谷翔平是其中之一。

天使解散春訓後，球員各自尋找落腳處安置，棒球訓練幾乎中斷，艾普勒表示，「每人的健康安全是球團的最高原則，然後才是如何盡最大力氣幫助他們維持體態，我知道有些人會去戶外跑步，投手們也保持手臂鍛鍊，少數人去爬山。」

天使要求先發投手們在接下來六天自行找場地進行兩次牛棚練投，甚至寄球給有需要的人，但這並沒有包含養傷中的大谷翔平和肯寧（Griffin Canning），需要復健及治療的他們，幾乎成了現在天使球場的唯二使用者。

月初接受高濃度血小板血漿注射治療（PRP）的肯寧還是在關機狀態，下周有望重啟訓練；大谷翔平則持續朝著5月復出投手丘的目標前進，目前他持續在平地慢慢拉高投球強度，預計接下來幾周就可以再上投手丘練投；由於美國疾管中心建議，大聯盟最快得等到5月中才能開季，大谷說不定能趕上開幕戰先發。