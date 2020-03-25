快訊

立委爆有國籍航空組員確診 王國材：未收到訊息

萬一「梅克爾確診」了...德國總理隔離中：誰是代理接班人？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／天使寄球給投手練牛棚 球場剩大谷在復健

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
天使球場目前只開放給有復健需求的球員，正進行韌帶重建手術復健的大谷翔平是其中之一。 路透
天使球場目前只開放給有復健需求的球員，正進行韌帶重建手術復健的大谷翔平是其中之一。 路透

天使總管艾普勒（Billy Eppler）今天接受美媒電話訪問，強調至昨天為止，陣中沒有人回報疑似新冠肺炎的病徵，而在春訓營被迫結束後，天使球場目前只開放給有復健需求的球員，正進行韌帶重建手術（Tommy John）復健的大谷翔平是其中之一。

天使解散春訓後，球員各自尋找落腳處安置，棒球訓練幾乎中斷，艾普勒表示，「每人的健康安全是球團的最高原則，然後才是如何盡最大力氣幫助他們維持體態，我知道有些人會去戶外跑步，投手們也保持手臂鍛鍊，少數人去爬山。」

天使要求先發投手們在接下來六天自行找場地進行兩次牛棚練投，甚至寄球給有需要的人，但這並沒有包含養傷中的大谷翔平和肯寧（Griffin Canning），需要復健及治療的他們，幾乎成了現在天使球場的唯二使用者。

月初接受高濃度血小板血漿注射治療（PRP）的肯寧還是在關機狀態，下周有望重啟訓練；大谷翔平則持續朝著5月復出投手丘的目標前進，目前他持續在平地慢慢拉高投球強度，預計接下來幾周就可以再上投手丘練投；由於美國疾管中心建議，大聯盟最快得等到5月中才能開季，大谷說不定能趕上開幕戰先發。

天使 大谷翔平 牛棚

延伸閱讀

MLB／受延賽影響 大谷想拿大約恐再等一年

MLB／疫情擾亂新球季 大谷翔平有望開季先發

巴克利不適自主隔離 自曝已接受新冠肺炎檢疫

MLB／相隔11打席再敲安 大谷翔平調姿勢不要幸運安

相關新聞

已上太空還要再突破 棒球分析科技無極限

2005年，時任中信鯨教練的李來發，在棒球教室看到旅日的莊勝雄教練透過電腦技術，以影片輔助方式，一一解析旗下子弟兵如曾兆豪、沈鈺傑的投球動作，指出優缺點以及各投手需要調整、改善的地方，脫口而出：「人家

MLB／趁賽季凍結動刀 大都會雷神也要開TJ

又有一名大咖趁著大聯盟賽季凍結動手術，繼紅襪王牌塞爾（Chris Sale）後，大都會「雷神」辛德賈德（Noah Syn...

MLB／紅襪小聯盟球員確診 林子偉不返台留美訓練

繼洋基和紅人之後，美職又傳出有球團確診新冠肺炎。紅襪今天宣布，一名小聯盟球員遭到感染，雖然推測是在離開春訓營後才染病，但...

MLB／天使寄球給投手練牛棚 球場剩大谷在復健

天使總管艾普勒（Billy Eppler）今天接受美媒電話訪問，強調至昨天為止，陣中沒有人回報疑似新冠肺炎的病徵，而在春...

MLB／反駁球迷訴訟 太空人律師：表現失望不會賠

隨著新冠肺炎（COVID-19）延燒、大聯盟春訓暫停，太空人隊偷暗號事件似乎遠離舞台中央，不過今天「The Athlet...

MLB／洋基傷兵復原中 史丹頓已可上場比賽

新冠肺炎疫情衝擊大聯盟，至少要到5月以後才有機會開打，洋基隊的傷兵問題獲得喘息，兩大主力賈吉（Aaron Judge）、...

MLB／馬林魚球場成檢疫得來速 網友諷：終於有人潮了

新冠肺炎疫情在美國持續加溫，各地政府也積極採取新的防疫手段，今天邁阿密市長吉梅內斯（Carlos Gimenez）宣布，...

六月開打都嫌樂觀 縮水賽季冠軍定將備受質疑

繼大聯盟官方在3月12日緊急中止春訓並宣告例行賽將延後後，由於肺炎疫情一發不可收拾，事隔不到五天理事長曼弗瑞（Rob Manfred）就又趕緊宣佈將依疾病管制預防中心的建議停止所有活動八週。如此一來，

2020壞事連連 無盡夢魘衝擊職業運動圈

美國的體育界進入2020年至今好消息沒幾個，壞消息一個接一個…….大年一開始，NBA「大家長」前理事長史騰(David Stern)過世，接著籃球金童布萊恩(Kobe Bryant)在籃球場上飛了這麼

兩次大戰都堅持開打 大聯盟終究不敵疫情

由於肺炎病毒疫情在美國直線上升，同屬北美四大職業運動的NBA也已率先出現確診病例，在NBA官方宣佈將無限期停賽、MLS（大聯盟足球）及ATP男網隨即跟進，就連大受歡迎被美國人暱稱為「瘋狂三月」（Mar

全新打線太暴力 白襪可望重返季後賽

已連續11年沒進季後賽的白襪隊，意外成為今年季前最積極補強的球隊。他們不但砸大錢簽下多位明星球員，還做了有效的交易，同時也對自家球員延長合約，且農場新秀也培養有成。他們在各方面都補得面面俱到，目標直指

新冠病毒影響 衝擊大聯盟與球迷互動文化

新冠病毒(COVID-19)過去幾個月席捲全球，不僅人心惶惶且人人自危，同時也考驗著每個國家醫療水平，政府危機處理能力和人與人性。在這幾個月裡面，人們出門不忘口罩，無時不忘洗手，除非不必要，不去人口密

熱門新聞

日相安倍和國際奧會達成共識 東京奧運將延後一年

NBA／生涯執教最佳先發 卡爾：只選5人很困難

NBA／心目中最佳防守球員 楊恩挑選這3人

東京奧運哪個城市能接手？ 網：剩這1處有能量

NBA／感嘆大歐西進洛城 哈德威：續留魔術肯定奪冠

國際奧會宣布東京奧運確定延期一年舉行 最遲明年夏季

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。