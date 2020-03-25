MLB／紅襪小聯盟球員確診新冠肺炎 春訓基地關閉兩周

繼洋基和紅人之後，美職又傳出有球團確診新冠肺炎。紅襪今天宣布，一名小聯盟球員遭到感染，雖然推測是在離開春訓營後才染病，但為了保險起見還是將整個基地關閉兩周，代表著我國好手林子偉得被迫中斷訓練。

紅襪並沒有公開確診球員姓名，只表示該人檢測結果是陽性，但目前身體狀態良好，正在家中養病。由於他在大聯盟下令停工後沒幾天就離開，最後一天待在基地是3月15日，因此推斷是在春訓營外遭到病毒入侵。

紅襪今天即刻將春訓基地關閉，維持至少兩周時間，並且下令將所有場地一並徹底消毒，也要求曾和該名小聯盟球員接觸過的職員和隊友，接下來得自主隔離兩周。

自從大聯盟喊停賽季後，紅襪還有些許球員留在當地，使用基地設施維持訓練，每天約有8到15名大聯盟球員報到，來自台灣的林子偉也是其中之一，如今面臨基地關閉，他們必須另找新據點安頓，林子偉也可能先行返台。

此例已經是美職第三位確診新冠肺炎的職業球員，前兩人為洋基小聯盟球員，紅人則是春訓基地員工遭受感染。