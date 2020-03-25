MLB／又有大咖趁賽季凍結動刀 大都會雷神也要TJ手術

又有一名大咖趁著大聯盟賽季凍結動手術，繼紅襪王牌塞爾（Chris Sale）後，大都會「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）被診斷出右手肘韌帶撕裂傷，近期要進行手肘韌帶重建手術（Tommy John），也就是說無論今年賽事何時開打，他都不會回到陣容當中。

大都會發生聲明證實此事，大都會總管范維格南（Brodie Van Wagenen）在文中表示，「春訓喊停之前辛德賈德就因手肘不舒服做了檢測，他也一直和我們的團隊密切連繫，由於他持續有狀況，我們對他做了物理和MRI檢測，發現韌帶有撕裂現象，得到的第二意見也是開刀，他是個才華洋溢且認真練習的人，儘管不幸，我們完全相信他將帶著全盛的威力，和我們一起追逐冠軍。」

27歲的辛德賈德是大都會相當仰賴的輪值，球速在大聯盟先發投手中位居頂尖，經常可以飆破三位數，因爲一頭飄逸的金色長髮和漫威電影中的雷神索爾相像，而得到「雷神」的綽號。

去年辛德賈德才剛投出197.2局的生涯新高，不過同時也創下4.28的最差防禦率。近幾年大小傷痛不斷的他，幾乎年年進出傷兵名單，2017年更是只投30.1局，如今又要動TJ手術，確定本季完全報銷，至少得等到明年4月回歸，把握最後時間為年底進入自由市場拚身價。

大都會準備好六位先發投手，就是預防傷兵詛咒再次找上門，不過損失辛德賈德仍是一大重創，目前先發輪值剩狄葛隆（Jacob deGrom）、史卓曼（Marcus Stroman）、馬茲（Steven Matz）、波瑟羅（Rick Porcello）和瓦卡（Michael Wacha）。