已上太空還要再突破 棒球分析科技無極限

2005年，時任中信鯨教練的李來發，在棒球教室看到旅日的莊勝雄教練透過電腦技術，以影片輔助方式，一一解析旗下子弟兵如曾兆豪、沈鈺傑的投球動作，指出優缺點以及各投手需要調整、改善的地方，脫口而出：「人家已經『上太空』，我們還在『殺豬公』、『拜天公』！」，臺灣棒球環境與國外的差距，於此顯而易見。

十多年過去了，儘管臺灣的科技分析技術仍無法與美、日相提並論，知名YouTuber「台南Josh」也曾感嘆：「有興趣做中華職棒的東西，但可惜相關數據太少了，很難深入發揮。」，但在傳統媒體從業人員以及許多自媒體經營者的努力推廣下，現今的棒球迷們普遍對「進階數據」概念的認識也有突破，例如揮空率（Whiff%）、轉速（Spin Rate）、擊球仰角（Launch Angle）、擊球初速（Exit Velocity）、接殺形成率（Catch Probability）專有名詞等，球迷觀看球賽的角度、教練的調兵遣將已不再是純然的「殺豬公」，然而在數據分析、科技視角這塊領域，永遠都在推陳出新，需要不間斷的學習、吸收，近年來除了職棒球團接連開始啟用Trackman、Rapsodo等儀器，蒐集資料分析以外，臺灣體育大學和臺灣大學研究團隊亦攜手研發「Karma Zone系統」，利用擺放在不同位置的高速攝影機，能夠提供電子好球帶以及球員的3D動作分析，期望幫助裁判們判斷好球帶、增加打者選球能力，同時可以仔細檢視姿勢正確性，讓選手及教練參考，具有舉足輕重的意義。

Karma Zone系統以高速攝影機來做出精準的分析。 圖／科技部提供

紅襪重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）擅長使用科技和數據資訊，自我要求、試圖有更好的擊球品質，以創造高檔成績、維持優異狀態，最近幾季的他強調「揮棒軌跡與角度」應盡可能與來球的進壘軌跡與角度平行且一致，因為如此才能將球「打得強勁、有效率」，而非單純的「把球往天上打、打高」，前年受訪時，馬丁尼茲表示：「我腦海裡一直都充滿著『數字』，我的數學還算不錯，而揮棒就是要去尋找各種對應的角度，我聽唐納森（Josh Donaldson）分享過，他認為他不是打者，而是錙銖必較的『揮棒軌跡精算師』。」特立獨行、風格鮮明的投手包爾（Trevor Bauer）便投入不少心力鑽研投球奧秘、自我精進，成功引領一波波話題。

台灣體大與台灣大學的研究團隊合作打造「Karma Zone系統」，能夠提供電子好球帶以及選手3D動作分析。 圖／科技部提供

雙城投手教練強森（Wes Johnson）過去執教大學球隊時，就以利用科技儀器調整投手的技能著稱，去年協助歐多瑞齊（Jake Odorizzi）、培瑞茲（Martin Perez）和達非（Tyler Duffey）進步，實績有目共睹，今年春訓伊始，他再將原先是試驗性質的技術全面引進春訓基地─由NewtForce團隊研發的追蹤儀器，這個「新玩具」能讓投手看到他們的投球動作對地面施加的力道，以淺白的呈現方式使投手群瞭解需要改善之處、如何更有效率利用身體各部位。

連兩季入選明星賽的雙城王牌貝瑞歐斯（Jose Berrios）說：「以前當教練說：『你有用到、或沒用到下半身』時，我很難切身感覺到兩者區別，但這個儀器有很明顯的助益，因為數據能明確指出差別在哪，我可以知道哪邊不足。」，視覺數據分析系統幫助貝瑞歐斯發現他在投不同球種時的出手點不一樣，雙城致力調整他的揮臂，且為了增加續航力，改變了休賽季訓練菜單，種種舉措對整個職業生涯皆有正向影響，春訓成績和去年相比也有所進步。

高科技儀器也能幫助投手投得更好，雙城王牌貝瑞歐斯就感覺到有明顯的進步。 2020 Topps 球員卡

「客觀的數據、精細的分析是我們的目標，因為這樣能讓投手獲得全面成長，接受指導時更能對症下藥。」強森道。

時代在改變，可預見的往後職業運動殿堂中，科技儀器與分析技術會是兵家必爭之地，值得球迷留心與關注，並漸漸摒棄可能不那麼準確的「情緒性主觀」看球角度，或許白紙黑字的「數據」，經過恰如其分的解讀後，能帶給我們的收穫，遠遠超乎想像。