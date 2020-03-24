快訊

「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／反駁球迷訴訟 太空人律師：表現失望不會賠

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
太空人。路透
太空人。路透

隨著新冠肺炎（COVID-19）延燒、大聯盟春訓暫停，太空人隊偷暗號事件似乎遠離舞台中央，不過今天「The Athletic」的報導再度讓事件躍回媒體版面，太空人隊律師團對季票持有者提起的訴訟表示：「因表現失望而要求賠償，沒有法律依據。」

太空人隊因2017、2018年曾使用電子器材違規取得對手暗號並加以破解，最終導致大聯盟祭出裁罰，球迷也不滿提告，認為太空人隊將有缺陷的商品放在場上，季票價格明顯收費過高。

「The Athletic」披露太空人隊律師團的回應，認為原告對於太空人隊表現失望而期待獲得補償，在法律上站不住腳，「就跟過往判決一樣，季票持有人的權利僅止於進入球場並保留座位，不得在事後抱怨球隊表現不如預期。」

律師團在回應中也表示，太空人球團已為偷暗號事件誠摯道歉，「太空人隊的成員，包括球員以及老闆克蘭（Jim Crane）都已經表達誠摯的歉意，對於大聯盟調查出的事件也已感到懺悔。」

不過「誠摯」二字似乎仍有爭論空間，NBC Sports 記者巴爾（Bill Baer）就撰文指出，克蘭在記者會上曾說：「偷暗號沒有影響比賽。」應該不算真的道歉；小熊隊三壘手布萊恩（Kris Bryant）也在看完記者會後說：「完全沒有誠意。」

大聯盟 小熊隊 Kris Bryant

延伸閱讀

為什麼要嘲笑囤物資的人？居住遙遠小島的他曝「買這個就對了」

至尊公主號乘客船員可下船 轉軍營隔離14天

至尊公主號獲准停靠奧克蘭港 乘客暫放心中大石

MLB／爭取6年長約 瑞爾穆托透露和費城人洽談中

相關新聞

MLB／反駁球迷訴訟 太空人律師：表現失望不會賠

隨著新冠肺炎（COVID-19）延燒、大聯盟春訓暫停，太空人隊偷暗號事件似乎遠離舞台中央，不過今天「The Athlet...

MLB／洋基傷兵復原中 史丹頓已可上場比賽

新冠肺炎疫情衝擊大聯盟，至少要到5月以後才有機會開打，洋基隊的傷兵問題獲得喘息，兩大主力賈吉（Aaron Judge）、...

MLB／馬林魚球場成檢疫得來速 網友諷：終於有人潮了

新冠肺炎疫情在美國持續加溫，各地政府也積極採取新的防疫手段，今天邁阿密市長吉梅內斯（Carlos Gimenez）宣布，...

MLB／洋基柯爾最強陪練員 太太帶孕肚傳接球

大聯盟春訓暫停，洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）不怕在家沒事做，因為他有最強陪練員相伴，有壘球投手底子的太太艾...

MLB／打雙重賽拯救賽季 金鶯、洛磯教頭都同意

大聯盟賽季受到新冠肺炎疫情衝擊，何時開打或有多長賽季都還成謎，如果要消化162場賽程，安排雙重賽成了解決方法之一，金鶯教...

MLB／新冠肺炎延燒 A-Rod開診所隔空教棒球

新冠肺炎（COVID-19）導致大聯盟春訓停擺，沒有棒球的日子，前洋基隊球星A-Rod（Alex Rodriguez）決...

MLB／防堵作弊官方擬禁用影像重播室 克蕭：不用

紅襪先前被爆料，2018年時在比賽中使用影像重播室竊取對手投捕暗號，因此官方研擬未來下令關閉影像重播室，以避免類似情節發...

六月開打都嫌樂觀 縮水賽季冠軍定將備受質疑

繼大聯盟官方在3月12日緊急中止春訓並宣告例行賽將延後後，由於肺炎疫情一發不可收拾，事隔不到五天理事長曼弗瑞（Rob Manfred）就又趕緊宣佈將依疾病管制預防中心的建議停止所有活動八週。如此一來，

MLB／吉力吉撈．鞏冠秀好歌喉 自創防疫曲籲多洗手、戴口罩

美國職棒熱身賽因新冠肺炎疫情全部停擺，新球季何時開打仍是未知數，仍留在美國的旅美選手也避免出門，其中印地安人隊捕手吉力吉...

2020壞事連連 無盡夢魘衝擊職業運動圈

美國的體育界進入2020年至今好消息沒幾個，壞消息一個接一個…….大年一開始，NBA「大家長」前理事長史騰(David Stern)過世，接著籃球金童布萊恩(Kobe Bryant)在籃球場上飛了這麼

兩次大戰都堅持開打 大聯盟終究不敵疫情

由於肺炎病毒疫情在美國直線上升，同屬北美四大職業運動的NBA也已率先出現確診病例，在NBA官方宣佈將無限期停賽、MLS（大聯盟足球）及ATP男網隨即跟進，就連大受歡迎被美國人暱稱為「瘋狂三月」（Mar

全新打線太暴力 白襪可望重返季後賽

已連續11年沒進季後賽的白襪隊，意外成為今年季前最積極補強的球隊。他們不但砸大錢簽下多位明星球員，還做了有效的交易，同時也對自家球員延長合約，且農場新秀也培養有成。他們在各方面都補得面面俱到，目標直指

熱門新聞

國際奧會委員：東奧已決定延期 2021年可能性高

NBA／「死亡五小」重現？ 柯爾：格林計畫扛中鋒

中職／4月11日開幕戰不再延期 將史上首度閉門打

澳洲跟進加拿大 要求選手備戰2021東京奧運

中職／關門打仍有啦啦隊熱舞 不能叫只能跳

疫情影響日本認了 東奧今年是難以舉行了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。