MLB／反駁球迷訴訟 太空人律師：表現失望不會賠

隨著新冠肺炎（COVID-19）延燒、大聯盟春訓暫停，太空人隊偷暗號事件似乎遠離舞台中央，不過今天「The Athletic」的報導再度讓事件躍回媒體版面，太空人隊律師團對季票持有者提起的訴訟表示：「因表現失望而要求賠償，沒有法律依據。」

太空人隊因2017、2018年曾使用電子器材違規取得對手暗號並加以破解，最終導致大聯盟祭出裁罰，球迷也不滿提告，認為太空人隊將有缺陷的商品放在場上，季票價格明顯收費過高。

「The Athletic」披露太空人隊律師團的回應，認為原告對於太空人隊表現失望而期待獲得補償，在法律上站不住腳，「就跟過往判決一樣，季票持有人的權利僅止於進入球場並保留座位，不得在事後抱怨球隊表現不如預期。」

律師團在回應中也表示，太空人球團已為偷暗號事件誠摯道歉，「太空人隊的成員，包括球員以及老闆克蘭（Jim Crane）都已經表達誠摯的歉意，對於大聯盟調查出的事件也已感到懺悔。」

不過「誠摯」二字似乎仍有爭論空間，NBC Sports 記者巴爾（Bill Baer）就撰文指出，克蘭在記者會上曾說：「偷暗號沒有影響比賽。」應該不算真的道歉；小熊隊三壘手布萊恩（Kris Bryant）也在看完記者會後說：「完全沒有誠意。」