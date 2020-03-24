MLB／洋基傷兵復原中 史丹頓已可上場比賽

新冠肺炎疫情衝擊大聯盟，至少要到5月以後才有機會開打，洋基隊的傷兵問題獲得喘息，兩大主力賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）傷情好轉，總教練布恩（Aaron Boone）表示，史丹頓已經可以上場打熱身賽了。

洋基在今年春訓再遇傷兵潮，除了先發投手塞佛里諾（Luis Severino）和派克斯頓（James Paxton）都因開刀報銷，賈吉則是右肋骨出現疲勞性骨折，史丹頓因腿傷復發，原本趕不上開季，如今露出一線曙光。

布恩表示：「史丹頓復健狀況不錯，如果明天就開始打熱身賽，他已經準備好出發了，目前打擊練習持續幾個星期，跑步也接近全速還能變換方向，比賽所需的幾乎都準備好了。」

賈吉的肋骨傷勢也逐漸復原中，氣胸問題已經痊癒，這兩周會再做一次電腦斷層掃描（CT），評估肋骨復原進度，布恩表示：「只是確保一切沒事，幸好我們有時間可以讓他好好休息，等待肋骨痊癒，希望等球季開打，賈吉能夠跟我們一起上場。」

布恩並未留在春訓基地，而是返回家中隔空掌握球員狀況，不過他也親自拜訪返家訓練的球員，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）就是其中一人，昨天傳出的柯爾與老婆傳接球影片，掌鏡者就是布恩，布恩說：「我很想做點什麼，所以就錄影記錄下來，真的是非常有運動細胞的夫妻。」