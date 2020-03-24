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東奧／以色列棒球大補強 金斯勒宣布加入

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
金斯勒。 法新社
金斯勒。 法新社

無論2020年東京奧運能否如期舉行，已經取得棒球賽事資格的以色列隊已有生力軍，根據「耶路撒冷郵報」報導，去年底退休的大聯盟球星金斯勒（Ian Kinsler）取得以色列公民資格，將加入球隊，並稱他是猶太人最棒二壘手。

37歲的金斯勒曾是大聯盟最好的二壘手之一，先後效力過遊騎兵、老虎、道奇、紅襪以及教士隊，曾拿下世界大賽冠軍，入選四次明星賽，14年大聯盟生涯累積1999支安打、257發全壘打、909分打點，打擊率2成69。

不過2017年世界棒球經典賽時，金斯勒是代表美國隊出賽，當年打擊狀況雖不穩定，但兩支長打都是關鍵，四強賽對日本的長打成為超前關鍵，冠軍戰對波多黎各更敲出兩分砲先馳得點，也成為勝利打點。

棒球自2008年後再度回到奧運，以色列在去年的歐非區資格賽已取得六個參賽資格其中一席，日本、南韓和墨西哥也在世界棒球12強取得席次，剩下兩張門票分別在美洲區資格賽、六搶一最終資格賽出爐，但目前兩項賽事開打時間仍未定。

大聯盟過往並未放行40人名單球員參加奧運，金斯勒的大聯盟經驗對以色列是一大挹注，目前有意參加奧運的還有轉戰日職的瓊斯（Adam Jones），不過美國隊尚未取得資格；38歲的加拿大老將莫諾（Justin Morneau）也有意參與，但加拿大已宣布不會派出代表隊參加今年奧運。

大聯盟 世界棒球12強

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