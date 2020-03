MLB／馬林魚球場成檢疫得來速 網友諷：終於有人潮了

新冠肺炎疫情在美國持續加溫,各地政府也積極採取新的防疫手段,今天邁阿密市長吉梅內斯(Carlos Gimenez)宣布,將設立新的「得來速」篩檢站,而且地點就在馬林魚球場。

吉梅內斯透過影片宣告,將在馬林魚球場加設新冠肺炎檢測站,「我們明天會公布更多細節,也提供將這個免下車受檢站的預約專線,我們正在為開放日做最後的細節確認。」馬林魚官方推特也轉載影片,證實消息。

大聯盟賽季因新冠肺炎疫情影響至少得等到5月中才開打,此時因防疫需要提供閒置的棒球場合情合理,加上馬林魚球場就在高人口密度地區,對附近居民來說相當方便,預計之後也會引起各地仿效,有更多球場投入抗疫行列。

但是有網友拿馬林魚平時低迷的票房開玩笑,留言寫著「終於有人潮了」、「會比馬林魚比賽的進場人數好」、「基特(Derek Jeter)終於找到辦法了」、「是激增進場人數的方法」。

大聯盟宣布新賽季暫緩後,馬林魚是第一支下令停工的隊伍,解散所有隊、職員,春訓基地和球場全都不再開放,目前處於完全停擺的狀態。

.@MayorGimenez announced that Marlins Park will soon be used as a drive-thru COVID-19 testing site for @MiamiDadeCounty.



Make sure you’re following us for additional details in the coming days. https://t.co/PTvjKoJUhM