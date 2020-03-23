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MLB／馬林魚球場成檢疫得來速 網友諷：終於有人潮了
新冠肺炎疫情在美國持續加溫，各地政府也積極採取新的防疫手段，今天邁阿密市長吉梅內斯（Carlos Gimenez）宣布，將設立新的「得來速」篩檢站，而且地點就在馬林魚球場。
吉梅內斯透過影片宣告，將在馬林魚球場加設新冠肺炎檢測站，「我們明天會公布更多細節，也提供將這個免下車受檢站的預約專線，我們正在為開放日做最後的細節確認。」馬林魚官方推特也轉載影片，證實消息。
大聯盟賽季因新冠肺炎疫情影響至少得等到5月中才開打，此時因防疫需要提供閒置的棒球場合情合理，加上馬林魚球場就在高人口密度地區，對附近居民來說相當方便，預計之後也會引起各地仿效，有更多球場投入抗疫行列。
但是有網友拿馬林魚平時低迷的票房開玩笑，留言寫著「終於有人潮了」、「會比馬林魚比賽的進場人數好」、「基特（Derek Jeter）終於找到辦法了」、「是激增進場人數的方法」。
大聯盟宣布新賽季暫緩後，馬林魚是第一支下令停工的隊伍，解散所有隊、職員，春訓基地和球場全都不再開放，目前處於完全停擺的狀態。
.@MayorGimenez announced that Marlins Park will soon be used as a drive-thru COVID-19 testing site for @MiamiDadeCounty.— Marlins Park (@MarlinsPark) March 22, 2020
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