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MLB／洋基柯爾最強陪練員 太太帶孕肚傳接球
大聯盟春訓暫停，洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）不怕在家沒事做，因為他有最強陪練員相伴，有壘球投手底子的太太艾咪（Amy Cole），傳接球的臂力被大聯盟官網誇如「加農砲」，更猛的是，艾咪還是帶著孕肚投球。
受到新冠肺炎（COVID-19）影響，大聯盟開幕戰遙遙無期，但不管何時開打，柯爾都能夠保持投球手感，洋基隊以九年3.24億美元（約台幣99億元）的天價簽下這位強投時，可能沒發現還附帶一位陪練員。
洋基春訓基地尚未關閉，仍有部分球員留在場館訓練，不過柯爾選擇回到老家，他與艾咪在空地傳接球的影片今天曝光，大聯盟官網稱讚：「柯爾不是唯一有好臂力的人。」也有洋基球迷說：「簽下她吧，我們需要投手。」
細心的球迷可看出，艾咪一身運動勁裝下，還帶著一個不小的肚子，兩人的第一個小孩預計在6月誕生，但艾咪的動作看起來完全沒受到影響。
艾咪對棒壘運動並不陌生，不僅有個大聯盟明星級的投手丈夫，哥哥還是巨人隊游擊手克勞佛（Brandon Crawford），她自己也是洛杉磯加州大學的壘球隊成員，更曾在2010年幫助球隊拿下女子大學世界大賽冠軍。
柯爾與太太艾咪傳接球影片：
Gerrit & Amy Cole 🔥🔥🔥— YES Network (@YESNetwork) March 22, 2020
( via IG/@ amyc23 ) pic.twitter.com/sMtqbvie46
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