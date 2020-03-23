MLB／打雙重賽拯救賽季 金鶯、洛磯教頭都同意

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聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

大聯盟賽季受到新冠肺炎疫情衝擊，何時開打或有多長賽季都還成謎，如果要消化162場賽程，安排雙重賽成了解決方法之一，金鶯教頭海德（Brandon Hyde）和洛磯教頭布萊克（Bud Black）對此都表示贊同，也會做好準備。

儘管有可能得一周打兩天以上的雙重賽，布萊克仍不介意，「我想我們全部人都可以接受這情況，反正每隊的情形都一樣，對球團和球員來說也合理。」

海德也認為雙重賽可行，「不管他們為了賽季要怎麼做，我們都會準備好，要多一點雙重賽我也沒問題，我只要能看到我們隊有球打就好，不管官方告訴我們要怎麼打，有沒有休兵日、雙重賽或什麼，我都可以。」

大聯盟前一次是因為罷工無法打完完整賽季，1994年賽程只進行至8月11日，無季後賽和世界大賽，隔年賽季也延遲至4月底才展開，例行賽只能安排144場。

巨人總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）向媒體透露，「一旦可以安全無虞打棒球，我們會想盡各種辦法，將失去的比賽補回來，我知道大家都會抱持同樣態度。」

布萊克認為賽季回到正軌前，球員大概需要三週時間投入二度春訓，不過也有可能要花費更長時間，「大家現在都很沮喪，大概也沒有維持太多棒球訓練。」

大聯盟 棒球 世界大賽

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