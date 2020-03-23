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MLB／新冠肺炎延燒 A-Rod開診所隔空教棒球

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

新冠肺炎（COVID-19）導致大聯盟春訓停擺，沒有棒球的日子，前洋基隊球星A-Rod（Alex Rodriguez）決定開設私人診所，命名為「A-Rod棒球幫」，在網路上解答對於棒球的疑難雜症。

大聯盟無球可打，退休後轉當球評的A-Rod空閒時間變多，想要與球迷互動又要避免接觸人群，透過網路是最好辦法，台灣時間明天上午五時，他將在個人的Instagram中開設虛擬診所，跟大家聊聊打擊、守備、傳球，開放任何提問。

A-Rod在個人推特及Instagram帳號放上影片預告此事，他說：「既然我們遇到了這個瘋狂的狀況，我決定來教一點棒球吧。」除了基本的技術層面，A-Rod還會透露自己成為「金童」的秘訣，他說：「我會告訴你在12、13、14歲時，我做了哪些訣竅，讓自己準備好打大聯盟。」

A-Rod不僅拿過世界大賽冠軍，還是三屆美聯MVP、十座銀棒獎、兩座金手套獎得主，生涯敲出696轟，更是史上最年輕500轟、600轟的紀錄保持人，絕對夠格解答年輕球員與球迷的疑惑。

「A-Rod棒球幫」這個名字則是向1980年代的電視節目「棒球幫」（The Baseball Bunch）致敬，是由名人堂成員班奇（Johnny Bench）、拉索達（Tommy Lasorda）主持，於周六早晨播出，希望提供少棒年齡的孩子們棒球技巧，也會邀請不少球員上節目分享。

棒球 A-Rod 大聯盟

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