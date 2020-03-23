MLB／防堵作弊官方擬禁用影像重播室 克蕭：不用

紅襪先前被爆料，2018年時在比賽中使用影像重播室竊取對手投捕暗號，因此官方研擬未來下令關閉影像重播室，以避免類似情節發生，不過道奇塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）卻抱持反對意見，有可能成為受害者的他認為有些人就是愛看自己的揮棒，並不在意投打對決被重複檢視。

「我個人是不需要影像重播室。」克蕭說道，「我知道我要做什麼，我也沒必要去用，我只需要對決打者；有些人就是喜歡去看自己的揮棒，看他們如何擊到球，認為這樣可以有幫助，我不認為應該剝奪他們這權利。」

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）下定決心杜絕太空人、紅襪這類電子舞弊情形再發生，想要關閉影像重播室、禁止休息室使用監視螢幕，上周甚至召見總教練，要完全掌控隊上情況，避免球員主導的作弊行為。

克蕭認為影像重播室本來就有存在價值，對球員來說也的確是一項資源，只不過要避免濫用，「它並沒有對錯，真正要緊的，是工作人員不可以在比賽中把暗號傳給打者，我們或許可以延遲影像訊號，或者比賽中不提供中外野鷹眼攝影機的畫面，等到比賽後才能看。」