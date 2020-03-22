MLB／吉力吉撈．鞏冠秀好歌喉 自創防疫曲籲多洗手、戴口罩

美國職棒熱身賽因新冠肺炎疫情全部停擺，新球季何時開打仍是未知數，仍留在美國的旅美選手也避免出門，其中印地安人隊捕手吉力吉撈・鞏冠（朱立人），就利用待在家的時間自創一首防疫歌曲，用好歌喉呼籲大眾多洗手、戴口罩。

各國職棒賽事都因疫情受影響，大聯盟春訓喊卡後，已有不少球員回家等消息，許多旅美小將也都飛回台灣，但包括陳偉殷、林子偉、胡智為、江少慶、吉力吉撈．鞏冠（朱立人）、黃暐傑、鄧愷威及王志庭都還留在美國。

即使沒有回台，留在美國的球員也盡量避免出門、待在家中，目前還在亞歷桑納的吉力吉撈．鞏冠（朱立人）就坦言「太無聊了」，因此愛唱歌的他也在這期間寫了一手防疫歌曲，並將拿吉他自彈自唱的影片發布在個人粉絲團。

吉力吉撈・鞏冠自創曲歌詞寫下：「不能去哪裡，只能在家裡，看著無聊的電視劇，放鬆你心情，不要去多想，讓我們度過這裡，記得多洗手，讓病毒遠離你。記得戴口罩出門，不要害到其他人，記得多洗手，病毒遠離你。」

排灣族的吉力吉撈・鞏冠有副好歌喉，練球之餘也愛唱歌，時常在個人社群網站上發布自彈自唱的影片，季後在台訓練期間，也常和紅襪隊林子偉一同高歌。