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MLB／怕你回不來 球員工會建議40人名單留在美國

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
紅襪售票口緊閉。 法新社
紅襪售票口緊閉。 法新社

大聯盟春訓暫停後，球員有三個選項：留在春訓基地、回到球隊所在地或回家，不過大聯盟跟球員工會建議40人名單球員留在美國，避免確定開打日後，卻因美國可能的禁令而無法入境。

新冠肺炎（COVID-19）疫情導致大聯盟開季延後，春訓熱身賽也跟著喊卡，部分大聯盟球員及多數小聯盟球員只能選擇返回家中等待危機解除，不少球員的老家更位於亞洲及歐洲等重災區。

大聯盟也擔心國際球員或教練若返回家鄉，等到大聯盟確定開幕日時，美國卻宣布禁止外國人入境該怎麼辦？因此建議40人名單球員留在美國，但仍有部分球員及教練回到多明尼加、波多黎各、墨西哥等地。

天使隊總教練麥登（Joe Maddon）就表示，捕手教練莫里納（Jose Molina）、一壘教練菲利西安諾（Jesus Feliciano）都回到波多黎各，不過日籍「二刀流」好手大谷翔平則選擇留在加州訓練。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議50人集會應延期8周舉行，代表棒球賽事最快要到5月中旬才能開打，再加上春訓時間，外界預估開幕日可能延到6月至7月舉行。

大聯盟外籍球員占了不少比重，以去年開季25人名單來說，30隊中有251人是非美籍球員，代表了20個不同國家或地區，約占整體的28.5%，球季開打前勢必少不了這股戰力。

大聯盟 大谷翔平 天使

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