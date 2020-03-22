MLB／張育成開心回台 想見孕妻要先隔離14天
大聯盟賽季因新冠肺炎看不到起點，旅美台將張育成離開印地安人春訓營後，先回國等待下一步指示，他在推特上寫下已經抵達台灣，接下來會自主隔離14天。
張育成今年春訓賽出賽13場，繳出2成50打擊率，帶有一轟、四分打點，19日剛被印地安人下放3A，隨即接受球團安排先回台灣等待疫情過境，今天早上他順利抵達，寫下，「剛降落在台灣，很開心能回來和孕妻、家人團聚，每個人都要健康平安，棒球很快就會回來。」
由於疾病管制中心已經將全球旅遊升至三級警示，入境者一律得居家檢疫14天，張育成短時間還難以和親友碰面，他解嘲地表示，「要自主隔離14天，所以我兩周不能看到我妻子和家人，但還是很開心可以離他們這麼近。」
今年是張育成旅美第六年，去年登上大聯盟舞台的他，原本有機會競爭印地安人開季名單，結果卻遭受新冠肺炎打亂計畫，何時能回美國重新迎接新賽季還不得而知。
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