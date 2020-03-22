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MLB／道奇隊關閉春訓基地 兩周後再評估

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊關閉春訓基地。 路透
道奇隊關閉春訓基地。 路透

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）在接受廣播節目訪問時透露，球隊昨天開始關閉亞歷桑納的春訓基地，為期至少兩周，再看新冠肺炎（COVID-19）疫情發展決定是否重開。

道奇隊團隊訓練從上周就已暫停，但場館原本仍開放球員自主訓練，羅伯茲昨天受訪時表示：「我也才剛知道我們的訓練基地要關閉兩周，再評估到時狀況如何。」

羅伯茲表示，球隊仍然想提供球員訓練環境，但最終對避免疫情擴散也有著同樣責任，因此決定暫時關閉基地，「畢竟照顧我們的隊職員是最重要的事。」

羅伯茲接下來將透過簡訊或電話與球員保持聯繫，「這是前所未有的狀況，我們只能讓球員保持狀況，我們不知道什麼時候才會宣布可能的開打日期，如果有的話。」

春訓遭疫情打亂，道奇捕手巴恩斯（Austin Barnes）也很有感，「這真是瘋狂的日子，之前從來沒有類似的情況，大家的健康當然還是最重要的，但我們原本還在準備開季，卻突然一切停擺，太瘋狂了。」

巴恩斯原本選擇留在亞歷桑納，但聽到隔離期間可能達兩周，他選擇跟妻子回到老家，現在只能在後院練習，巴恩斯期待盡快重新開打，但前提是讓投手有足夠準備時間，「我們野手可以很快進入狀態，但投手我想需要兩到三次先發，他們需要比較多時間，我支持盡快開打，但前提還是安全。」

羅伯茲 道奇

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