MLB／大聯盟18、19球季免費播 棒籃足球迷都有賽事看

新冠肺炎（COVID-19）疫情導致各項運動賽事停擺，各項熱門運動透過賽事重播讓球迷稍解觀賞競技的渴望，繼NBA、NFL以及FIFA之後，大聯盟也宣布旗下的網路轉播平台MLB.TV提供免費賽事回顧，內容為包括季後賽在內的2018、2019年所有賽事。

大聯盟這兩年賽事加起來超過4800場，只要註冊帳號就可免費觀看，為免球迷眼花撩亂，大聯盟官網也點出幾項經典賽事，包括國民對在去年拿下隊史首座世界大賽冠軍的歷程，以及韋蘭德（Justin Verlander）投出生涯第三場無安打比賽，2018年則是紅襪創下隊史108勝，以及葉力奇（Christian Yelich）的MVP級表現。

除了註冊MLB.TV，YouTube上的「 MLB Vault 」頻道也整理出歷年經典賽事，美國當地球迷則可觀看大聯盟電視網（MLB Network）推出的一系列回顧賽事，甚至規畫12小時連播2017年的世界棒球經典賽賽事。

棒球迷雖然晚了一步，但仍能享受回顧比賽的樂趣，NBA、NFL日前已宣布免費開放線上觀看賽事的消息，NFL一口氣開放過去11年所有賽事，包括季後賽及超級盃，NBA則是即日起至4月22日，都可以在免費觀看2019到2020年球季所有賽事。

在歐國盃延賽後，國際足球總會（FIFA）昨天也宣布，從今天開始將在FIFA官網、官方YouTube以及官方微博提供免費的世界盃賽事回顧，男、女足合計超過30場賽事。