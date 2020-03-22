MLB／賽季若縮短 李維拉質疑世界大賽冠軍含金量

新冠肺炎衝擊大聯盟賽季，現在最早也得等到5月中才能開打，屆時會不會減少場次，還有待大聯盟官方決議，不過前洋基守護神李維拉（Mariano Rivera）表示，要是賽季壓縮得太多，那今年的世界大賽冠軍的含金量恐怕有爭議。

李維拉在廣播節目上發表看法，「我不認為你只打了60場比賽就可以稱自己是冠軍，60場可以發生太多事了，我不認為這樣足夠，這是個好問題，我不知道萬一6月或7月才開打，情況會變得怎樣。」

大聯盟目前正在討論開幕戰時間，日前曾透露球團老闆們仍希望打滿162場賽事，不過現實條件能不能迎合期待，還存在許多變數，由於美國疾管中心建議這八周停辦50人以上活動，限令效期一路持續到5月中，和過往相比至少縮減了一個半月的賽期，因此有人提出利用雙重賽消化賽程。

李維拉也指出，由於春訓尾聲才臨時喊出暫停，不少投手已經接近賽季狀態，接下來該如何拿捏備戰進度是一大考驗，「打者沒事，可以自己在房間揮棒或到打擊籠練習T座，但投手需要大空間，如果現況持續下去，投手會有許多調整上的問題。」