MLB／堅守春訓基地 洋基球員稱是最安全的地方

隨著越來越多球隊關閉春訓基地，洋基陣中仍有不少球員堅持續留，僅管自家有兩名小聯盟球員確診，還是有人在受訪時表示這裡是最安全的地方。

內野工具人韋德（Tyler Wade）是續待洋基春訓營的班底，他表示，「我喜歡來這裡，我相信這裡的每個人，工作人員都有戴著手套，我看他們只要碰觸過物品就會脫下手套丟掉，來到這裡我感到幾乎是最安全的所在。」

韋德和勒梅休（DJ LeMahieu）一同進行分組訓練，能貼身觀察這位金手套前輩如何準備自己，韋德直呼收穫甚豐，「我靜靜觀察，他規律得太瘋狂了，非常專業，如果我現在看時鐘，我完全可以猜到他正在哪，他的課表非常精確。」

弗瑞茲爾（Clint Frazier）、塞佛里諾（Luis Severino）、賈吉（Aaron Judge）和福特（Mike Ford）也是同一組進場練習的成員，其中養傷中的賈吉老家遠在加州，「他們還開著基地真是太棒了，我們可以進來練個球，覺得自己還有球感，如果回到家處理家務，等到一切安頓好後我可能就會瘋掉了。」