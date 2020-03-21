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MLB／可憐哪紅襪 6球員沒打還得付8千萬美元

聯合新聞網 / 綜合報導
上排左起為塞爾、普萊斯、派卓利亞，下排左起為卡斯提歐、山多瓦與小拉米瑞茲。 美聯社、路透、法新社
上排左起為塞爾、普萊斯、派卓利亞，下排左起為卡斯提歐、山多瓦與小拉米瑞茲。 美聯社、路透、法新社

紅襪近年多筆投資常當冤大頭，今年也逃不過宿命，有多達6名球員本季無法替球隊出賽，還是得支付薪資，其中合計的數字高達8040萬美元。

首先最高薪的重擔為王牌投手塞爾（Chris Sale），去年3月24日以5年1.45億美元，不幸在昨日傳出要動TJ手術消息，預估得花1年半時間才能回來，不論大聯盟球季何時開打，都確定整季報銷。依照合約內容，塞爾本季年薪達3000萬美元，雖沒出賽紀錄，紅襪還是得承擔高額薪資。

僅次於塞爾的，是剛被送走的普萊斯（David Price），2016年簽下投手破紀錄合約，卻飽受傷病困擾，去年遭逢手腕傷勢，一度先發0勝3敗，防禦率飆升，在波士頓也不得媒體元，讓紅襪在今年認賠出清，成為貝茲(Mookie Betts）交易案的配菜，但根據當時與道奇交易談判細節，紅襪仍須負擔普萊斯一半的年薪，他本季薪水達3200萬美元，紅襪等於要付1600萬美元。

其餘4人分別為卡斯提歐（Rusney Castillo）、派卓亞（Dustin Pedroia）、「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval）及拉米瑞茲（Hanley Ramirez）。曾經轟動一時的古巴外野手卡斯提歐，因表現不如預期，長期蹲在小聯盟3A，合約最後一年也有破1400萬薪水，為紅襪長達7年負擔，因此被貼上薪水小偷標籤。

隊長派卓亞則是長期掛傷病，2016年賽季結束進行關節視鏡手術，2017年球季剛開始不久，他就在金鶯主場被滑向二壘的馬恰多（Manny Machado）踹傷，過去2年合計僅出賽9場，本季恐怕仍無法出賽，使得紅襪等於浪費1312萬美元年薪的投資。

「功夫熊貓」山多瓦與拉米瑞茲則是紅襪在2015年兩筆最失敗的投資所害。山多瓦2014年隨巨人奪下世界大賽冠軍後，隨即與紅襪簽下5年9500萬美元大約，但打不出身價還飽受傷勢困擾，在2017年季中認賠釋出，但紅襪本季還是得支付山多瓦500萬美元薪水。拉米瑞茲則是同年以4年8800萬美元加盟紅襪，只是回不去過去3屆全明星身手，2018年球季打擊雖有復甦跡象，卻在5月份大崩盤，只打了44場比賽就遭到紅襪釋出，由於合約有延遲付款，本季仍能收到紅襪支付的200萬美元薪資。

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