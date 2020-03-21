MLB／賽季停擺回老家 馬林魚新秀扛野豬重訓

受新冠肺炎衝擊，馬林魚關閉春訓基地，一名小聯盟球員回到德州老家後就地取材，扛著死掉的野豬做重訓，還將影片上傳到推特，寫著「只是一個在德州接受隔離的小聯盟球員。」

馬林魚下令停工，球員們想要準備遙遙無期的賽季只能自主訓練，馬林魚23歲新秀瑞迪（Nic Ready）回到家鄉德州後使用獨特「工具」維持體能，穿上工作服的他在荒地裡扛著死掉的野豬做深蹲，還邊說著，「沒有體育館，沒關係，沒有食物，沒關係，賽季推遲了，沒關係，我媽還是有食物吃。」接著將野豬丟上卡車。

Just a quarantined minor leaguer from Texas🤷🏻‍♂️ #marlins pic.twitter.com/T0tK2xY2A6 — Nic Ready (@nic_ready) March 18, 2020

瑞迪最後還帥氣地說出，「新冠病毒，我是德州人。」影片上傳後立刻吸引上萬名網友按讚。

瑞迪是馬林魚去年選秀第23輪挑中的新人，擁有190公分、99公斤的身材，是畢業自空軍學校的內野手，前年他以55轟拿到大學全壘打大賽冠軍，還獲得總統川普（Donald Trump）表揚；上賽季他在短期1A出賽67場，敲出30支二壘安打、10轟，他的父親藍迪（Randy Ready）也曾是大聯盟球員，有14年資歷。