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MLB／春訓暫停 小熊康崔拉斯到車道打擊練習
大聯盟春訓暫停但球員總要維持訓練，小熊隊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）找到練習方式，將自家車道當作打擊練習場，叫弟弟威廉・康崔拉斯（William Contreras）拿起投球槍擔任餵球「槍」手。
小熊隊位於亞利桑那的春訓基地尚未關閉，昨天還有球迷看到金布洛爾（Craig Kimbrel）現身練習，不過大部分球員選擇自主練習，留在基地的球員已不多。
康崔拉斯今天在推特上傳影片，說明寫著：「我弟跟我找到備戰2020年球季的方法了。」他與弟弟威廉，也是勇士隊十大新秀一起訓練，只見康崔拉斯站在車庫前面，將威廉拿著投球槍射出的球敲出車道外。
這則影片在推特上獲得超過90萬人觀看，IG上也有5.8萬人按「喜歡」，投效日職廣島隊的前金鶯隊左投史考特（Tayler Scott）就留言說：「來日本跟我一起打球，直到球季開打吧。」甚至有球迷被燃起興趣，問說：「哪裡買得到呢？」
康崔拉斯在車道打擊練習
My brother and I just figure out how to stay ready for 2020 🔥🔥🔥#CORONAQUARENTINE pic.twitter.com/FCoS4Lvuxz— Willson Contreras (@WContreras40) March 20, 2020
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