MLB／春訓暫停 小熊康崔拉斯到車道打擊練習

大聯盟春訓暫停但球員總要維持訓練,小熊隊捕手康崔拉斯(Willson Contreras)找到練習方式,將自家車道當作打擊練習場,叫弟弟威廉・康崔拉斯(William Contreras)拿起投球槍擔任餵球「槍」手。

小熊隊位於亞利桑那的春訓基地尚未關閉,昨天還有球迷看到金布洛爾(Craig Kimbrel)現身練習,不過大部分球員選擇自主練習,留在基地的球員已不多。

康崔拉斯今天在推特上傳影片,說明寫著:「我弟跟我找到備戰2020年球季的方法了。」他與弟弟威廉,也是勇士隊十大新秀一起訓練,只見康崔拉斯站在車庫前面,將威廉拿著投球槍射出的球敲出車道外。

這則影片在推特上獲得超過90萬人觀看,IG上也有5.8萬人按「喜歡」,投效日職廣島隊的前金鶯隊左投史考特(Tayler Scott)就留言說:「來日本跟我一起打球,直到球季開打吧。」甚至有球迷被燃起興趣,問說:「哪裡買得到呢?」

My brother and I just figure out how to stay ready for 2020 🔥🔥🔥#CORONAQUARENTINE pic.twitter.com/FCoS4Lvuxz