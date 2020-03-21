快訊

輕症不二採新措施上路 指揮中心記者會1400舉行

北市舊兒童樂園驚傳命案 狗聞到異味主人靠近發現男屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／春訓暫停 小熊康崔拉斯到車道打擊練習

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
小熊隊捕手康崔拉斯創意練習方式，將自家車道當作打擊練習場。 路透
小熊隊捕手康崔拉斯創意練習方式，將自家車道當作打擊練習場。 路透

大聯盟春訓暫停但球員總要維持訓練，小熊隊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）找到練習方式，將自家車道當作打擊練習場，叫弟弟威廉・康崔拉斯（William Contreras）拿起投球槍擔任餵球「槍」手。

小熊隊位於亞利桑那的春訓基地尚未關閉，昨天還有球迷看到金布洛爾（Craig Kimbrel）現身練習，不過大部分球員選擇自主練習，留在基地的球員已不多。

康崔拉斯今天在推特上傳影片，說明寫著：「我弟跟我找到備戰2020年球季的方法了。」他與弟弟威廉，也是勇士隊十大新秀一起訓練，只見康崔拉斯站在車庫前面，將威廉拿著投球槍射出的球敲出車道外。

這則影片在推特上獲得超過90萬人觀看，IG上也有5.8萬人按「喜歡」，投效日職廣島隊的前金鶯隊左投史考特（Tayler Scott）就留言說：「來日本跟我一起打球，直到球季開打吧。」甚至有球迷被燃起興趣，問說：「哪裡買得到呢？」

康崔拉斯在車道打擊練習

小熊隊 勇士 Craig Kimbrel

延伸閱讀

MLB／李維拉籲在家防疫 談太空人應沒收冠軍

MLB／大聯盟沒比賽 YouTube看經典賽事止渴

相關新聞

MLB／受延賽影響 大谷想拿大約恐再等一年

日籍「二刀流」好手大谷翔平在天使隊效力滿兩年，今年球季結束原本有望獲得「超級二年級生（Super 2）」資格，取得薪資仲...

MLB／李維拉籲在家防疫 談太空人應沒收冠軍

美國紐約州新冠肺炎疫情嚴峻，入選名人堂的前洋基守護神李維拉（Mariano Rivera）透過電話訪問在廣播節目上呼籲，...

MLB／賽季停擺回老家 馬林魚新秀扛野豬重訓

受新冠肺炎衝擊，馬林魚關閉春訓基地，一名小聯盟球員回到德州老家後就地取材，扛著死掉的野豬做重訓，還將影片上傳到推特，寫著...

MLB／大聯盟沒比賽 YouTube看經典賽事止渴

沒有球賽的日子，對棒球迷來說相當難熬，MLB雖然未如NBA、NHL一般，提供免費觀看近年賽事的方案，但旗下經營的「 ML...

MLB／春訓暫停 小熊康崔拉斯到車道打擊練習

大聯盟春訓暫停但球員總要維持訓練，小熊隊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）找到練習方式，將自家車道當作打...

MLB／光芒停工各奔東西 崔志萬回韓、筒香留美

光芒關閉春訓基地，全體隊職員各奔東西以躲避新冠肺炎疫情，總教練凱許（Kevin Cash）今天透過電話訪問表示，「我們告...

MLB／水手春訓名單少五人 陳偉殷仍在榜中

水手隊今天宣布四名球員下放小聯盟，並將牛棚投手圖伊瓦拉拉（Sam Tuivailala）釋出，代表台灣左投陳偉殷要拚進開...

MLB／賈吉肋骨傷勢好轉 氣胸已痊癒

洋基隊強打賈吉（Aaron Judge）日前診斷出肋骨疲勞性骨折，今天再度接受CT斷層掃描，情況有所好轉，原本未對外界透...

MLB／紅襪撤春訓營 美媒再點林子偉進開季名單

張育成被印地安人下放到小聯盟後，在40人名單內的台灣球員只剩林子偉還留大聯盟春訓陣容，不過紅襪春訓基地也逐漸人去樓空，代...

MLB／史卓曼號召組經典賽夢幻隊 獲大咖球員響應

不少大聯盟球員因疫情停賽，在家閒來無事，便上社群網站找樂子，大都會投手史卓曼（Marcus Stroman）就在Instagram跟推特上號召各大球星參加2021世界棒球經典賽，組成「夢幻隊」，獲得各

MLB／因疫情砍海外賽程 4隊確定不移師中南美

因應新冠肺炎疫情，大聯盟已被迫至少延後賽程至5月中，今再度對賽程動刀，宣布取消4支球隊移師墨西哥及波多黎各的賽事。 教士、響尾蛇兩隊本預計於美國時間4月18、19日前往墨西哥首都墨西哥城進行海外

MLB／賽程壓縮如何消化？ 洛磯教頭支持多打雙重賽

全美新冠肺炎疫情每況愈下，大聯盟復賽時程遙遙無期，將導致賽季嚴重壓縮，若成功復賽，且欲讓每隊順利打完162場比賽，雙重賽的情形勢必少不了，對此洛磯教頭布萊克（Bud Black）支持藉由雙重賽消化賽程

熱門新聞

NBA／喬丹93年未退役能8連霸？ 柯爾：太荒謬了

棒球／世界排名決定奧運參賽權 是最後不得不的選項

NBA／10萬球迷觀看IG直播 詹皇：好想打球

NBA／是否公開確診者身份？ 湖人讓球員自行決定

NBA／美媒模擬剩餘賽程 快艇戲劇化逆轉公鹿奪冠

NBA／選秀會恐延遲 狀元熱門愛德華仍要選

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。