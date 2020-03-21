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MLB／大聯盟沒比賽 YouTube看經典賽事止渴

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
MLB旗下經營的「MLB Vault」YouTube頻道，累積不少經典賽事影片，球迷可以趁停賽期回味。 截圖自「MLB Vault」YouTube頻道
MLB旗下經營的「MLB Vault」YouTube頻道，累積不少經典賽事影片，球迷可以趁停賽期回味。 截圖自「MLB Vault」YouTube頻道

沒有球賽的日子，對棒球迷來說相當難熬，MLB雖然未如NBA、NHL一般，提供免費觀看近年賽事的方案，但旗下經營的「MLB Vault」YouTube頻道，累積不少經典賽事影片，其中前五名都與洋基隊有關，第六、七名則是鈴木一朗的關鍵時刻。

MLB Vault自2010年成立，目前上傳216部影片，內容包括經典戰役、世界大賽、全明星賽、無安打比賽等，累積觀看數超過2200萬次，前五名觀看最多影片合計約503萬次點閱，就占了大約四分之一。

排名第一的是1952年的世界大賽第七戰，累積138萬次觀看，當時洋基以四勝三敗險勝道奇隊，完成隊史第二度四連霸，曼托（Mickey Mantle）在6局上敲出追平轟，7局上的一壘安打敲回致勝分。

二到五名都與洋基有關，2001年世界大賽第七戰，響尾蛇從洋基手中拿走隊史首座世界大賽冠軍；2003美聯冠軍賽第三戰排第三、第七戰排第五，都由洋基帶走勝利；2004年美聯冠軍賽第五戰則排第四，基襪之爭打到延長賽14局，才由歐提茲（David Ortiz）再見安打決定勝負。

前十名鈴木一朗占了兩名，他在2011年4月12日對運動家，從右外野長傳三壘成功刺殺跑者隆恩（Terrence Long）成為經典守備，點閱排第六，第七則是2004年10月2日對遊騎兵敲出單季第257、258安，一口氣追平並超越高懸84年的單季安打紀錄。

洋基 世界大賽

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