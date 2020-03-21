MLB／李維拉籲在家防疫 談太空人應沒收冠軍

美國紐約州新冠肺炎疫情嚴峻，入選名人堂的前洋基守護神李維拉（Mariano Rivera）透過電話訪問在廣播節目上呼籲，「最好待在家，我們可以幫助許多人得以安全。」

目前李維拉和家人留守在紐約家中，同時向仍在外頭歡度時光的人們喊話，「他們應該把這件事更嚴正看待，沒有時間在外玩樂了，也沒時間開趴、去海灘，應該要在家祈禱，並好好跟家人在一起。」

對於在巴拿馬的雙親和家人，李維拉也保持聯絡，確保他們擁有足夠的食物並且避免外出，「一切都會過去的，但我們必須保持平安，最佳辦法就是常洗手、待在家。」

李維拉也被廣播節目主持人凱伊（Michael Kay）問到太空人偷暗號弊案一事，他說，「作弊就是不對。」還表示既然羅斯（Pete Rose）因涉賭遭大聯盟終身禁賽，那太空人就算繳回2017年世界大賽冠軍都不夠，「羅斯是單一球員犯案，太空人是集體罪行。」

李維拉譴責太空人的行為，「我尊重所有棒球界的人，但是他們這麼做是錯的，不管是誰，你奪走的別人的機會，拿到冠軍、打擊王或最佳投手，都像是進到別人家中搶走了食物，因為你作弊害別人被開除了，這是不對的。」