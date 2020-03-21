MLB／水手春訓名單少五人 陳偉殷仍在榜中

水手隊今天宣布四名球員下放小聯盟，並將牛棚投手圖伊瓦拉拉（Sam Tuivailala）釋出，代表台灣左投陳偉殷要拚進開季名單的競爭者少了一人。

水手隊昨天關閉春訓基地，讓球員自主訓練，回歸休賽季模式，今天將五人移出名單，目前留在大聯盟春訓名單的只剩45人，陳偉殷仍列其中，其中有32名40人名單球員、13名受邀春訓球員。

雖然春訓已經暫停，但水手隊仍做出名單調整，被下放3A的四人原本都在40人名單中，包括內野手華頓（Donovan Walton）、威斯登（Patrick Wisdom），投手葛羅茲（Zac Grotz）、威廉斯（Taylor Williams）。

圖伊瓦拉拉原本被視為牛棚的要角之一，但在春訓開始後，去年球季的肩傷似乎重新找上他，不僅進度比預期的慢，在模擬賽的速球也無生命力，球速落在85到87哩之間，最快只有88哩，跟去年球季的均速94.7哩有不小落差，球季開打也可能從傷兵名單出發，因此被釋出。

水手隊40人名單、投手都經過縮減，目前水手投手春訓名單共23人，其中僅7名左投，而陳偉殷仍留在榜上，新球季還有一搏機會，殷仔目前也透過經紀公司安排，留在美國保持訓練。

大聯盟今年規定開季最多僅能帶13名投手，不過隨著開季時間遙遙無期，考慮到先發投手可能來不及拉高投球局數，記者海曼（Jon Heyman）預測，有可能擴增投手名單人數，水手隊總經理迪波托（Jerry Dipoto）則表示，不排除使用十人輪值，避免先發投手受傷。