MLB／賽季若縮水 大谷恐無法取得仲裁資格

日籍「二刀流」好手大谷翔平在天使隊效力滿兩年，今年球季結束原本有望獲得「超級二年級生（Super 2）」資格，取得薪資仲裁權利，不過隨著開幕日遙遙無期，賽程若被壓縮或停賽，大谷就要多等一年才能大幅提升身價。

大谷翔平近兩年成績有目共睹，累計40轟、123打點，2018年投球成績則是4勝2敗，防禦率3.31，今年雖然獲得加薪，但受限菜鳥身分無法討價還價，年薪僅70萬美元（約合新台幣2118萬元），過去兩年則分別是54萬5000美元、65萬美元。

雖然外界看好大谷翔平打完今年球季獲得仲裁資格後，可獲得複數大型合約，年薪成長十倍不是問題，但前提不僅是大谷要保持健康，今年大聯盟球季也不能因為疫情縮水。

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，大聯盟目前預計5月中旬才有機會開打，目標仍是打完162場比賽，根據「超級二年級生」規則，大谷翔平今年再加上120天出賽，並在相同年資的球員中排名在前22%，就可取得薪資仲裁資格。

大聯盟目前正在跟球員工會討論，如果今年球季受到疫情影響，年資該如何計算的問題，工會提議，如果今年球季停賽，去年出賽60天以上的球員仍可獲得一年年資，聯盟的提案則是，去年要出賽130場才可在停賽時仍取得一年年資，如果球季開打但賽季縮水，則回歸天數計算。

如果大聯盟的提案通過，大谷翔平去年出賽數不符資格，而新球季如果受到疫情壓縮少於120天，就無法透過「超級二年級生」條款加薪，若新球季在6月1日開打到9月30日結束，總共122天。