MLB／光芒停工各奔東西 崔志萬回韓、筒香留美

光芒關閉春訓基地，全體隊職員各奔東西以躲避新冠肺炎疫情，總教練凱許（Kevin Cash）今天透過電話訪問表示，「我們告訴球員在一個星期不訓練、兩個星期不訓練都沒什麼大不了，我們尊重他們想維持訓練的意願，但最後還是要以安全及健康為優先。」

凱許透露光芒球員解散後各自安頓，有些人回到坦帕，有些人前往休賽季住處，也有人還留在當地，因為房子租約是到月底；就連外籍選手也各有安排，南韓的崔志萬決定返國，成為第一位因新冠肺炎飛回故鄉的大聯盟南韓球員，他說，「我還想要專注在棒球訓練上，但是光芒主場和春訓基地都關了，我沒地方可以使用，所以我最好的選擇就是回南韓準備。」

不過今年光芒從日本引進的筒香嘉智就繼續留在春訓營附近，由於他的妻子和小孩都在日本，為了避免旅程中的感染風險，選擇暫時續待美國，但若疫情加劇，也有可能隨時改變心意回到日本。凱許表示，「我們告訴他們去做任何你認為最對的事，我們全都支持。」

距離最初的大聯盟開幕戰只剩不到一周時間，凱許現在自嘲無事一身輕，完全不用動腦思考陣容，「現在什麼都不確定，一切還很難說，根本不知道接下來會發生什麼事。」