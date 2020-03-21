MLB／賈吉肋骨傷勢好轉 氣胸已痊癒

洋基隊強打賈吉（Aaron Judge）日前診斷出肋骨疲勞性骨折，今天再度接受CT斷層掃描，情況有所好轉，原本未對外界透露的氣胸症狀已經消失。

洋基過去未曾透露賈吉的身體有氣胸狀況，但今天接受完檢查後，發現情況已有改善，賈吉在春訓基地外接受採訪時說：「氣胸已經完全消失了，這是好事，這代表如果我需要，我能夠搭飛機回家了，之前肺有點小問題，但現在都痊癒了，骨折則是正常的痊癒。」

賈吉從2月就開始出現右胸及肩膀痠痛，經過一連串檢測，才終於發現原因是右肋骨疲勞性骨折，也導致至今尚未投入春訓，接下來還會接受其他測試，目前僅進行簡單的訓練。

由於大聯盟春訓都因新冠肺炎暫停，賈吉跟隊友史丹頓（Giancarlo Stanton）、勒梅休（DJ LeMahieu）及韋德（Tyler Wade）留在春訓基地簡單訓練，賈吉認為，這可能是疫情陰霾中的唯一好處，自己不需急著在某個日期之前歸隊。

由於紐約州、加州陸續關閉公眾場所，還能留在佛羅里達練習是件好事，賈吉說：「還好基地還開著，讓我們能從事一些棒球訓練，保持狀態，球隊告訴我們想幹嘛都可以，但我在這邊有住處，所以我應該會留下來，只要還沒關閉場館前我都會在這訓練。」

多數球員選擇返回家鄉，但有在坦帕基地附近置產的洋基球員選擇留下，但因美國疾病管制暨預防中心（CDC）已建議50人以上聚會延後舉行，坦帕基地仍有可能關門。