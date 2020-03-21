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MLB／教練團全數離開春訓營 紅襪只剩少數人留守

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

張育成被印地安人下放到小聯盟後，在40人名單內的台灣球員只剩林子偉還留大聯盟春訓陣容，不過紅襪春訓基地也逐漸人去樓空，代理教頭羅尼克（Ron Roenicke）等教練團都以先行離開，並告訴子弟兵不用再保持目前的備戰狀態。

紅襪這周續留春訓基地的成員明顯比上周少許多，就連羅尼克也已經在稍早啟程返家，他交代球員們將調整腳步回推到1月狀態即可，不需要維持現在的強度，「我們坐下來和總管布隆（Chaim Bloom）、訓練師、投手教練討論該怎麼做，牛棚投手可能會讓他們一周投兩次牛棚，先發還是一樣五人輪值投個幾局，他們過去這幾個月都投三局左右，由於現在我們有的是時間，大概減至兩局就夠了。」

羅尼克指出，一旦賽季重啟，大概需要三周的重開機時間，讓每位先發投手可以登板四場重拾手感，野手而言相對簡單，「日常的訓練就可以保持好狀態，一周兩、三次的打擊練習，去揮個棒。」

紅襪春訓基地雖然仍提供給球員使用，但落實分流原則，早上先投手練習，下午野手再換打擊，減少聚集和接觸機會，布隆相信，目前球團中還沒受到新冠肺炎入侵，「我們抱持高度警戒，看到周遭發生的事，我們知道很有可能會隨時找上門。我們試著教育每個人該注意什麼症狀、該向誰求救，也懂得保持社交距離。」前天共有15人進球場訓練，昨天只剩8人。

波士頓媒體「NESN」今天評比紅襪開季26人名單，林子偉放在六名內野手當中，指出入選的理由很簡單，因為他沒有下放權又兼具功能性，可以接下過去被霍特（Brock Holt）占據的工具人角色。

紅襪 尼克

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