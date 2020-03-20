棒球／世界排名決定奧運參賽權 是最後不得不的選項

中華隊想靠世界排名進軍東京奧運，難度頗高。截至目前為止，世界棒壘球總會（WBSC）並未考慮這個作法，依然朝要舉辦資格賽的方向準備。

中華奧會昨天參加國際奧會（IOC）視訊會議，強調東京奧運會如期舉行，若資格賽無法舉行，將依比賽成績、世界排名決定晉級資格。

目前棒球世界排名依序為日本、美國、南韓及台灣，依IOC的建議解決方案，只要美洲區資格賽無法舉行，美國和中華隊便可直接取得奧運門票。

美洲區資格賽第1名將可參加東京奧運，排名第2、3的球隊，有機會在台灣舉行的6搶1資格賽續爭門票，如果美洲區資格賽沒能如期舉行，6搶1資格賽也會隨之無法開打。

但這些都是假設性的結論，如果WBSC採取這種作法，勢必引起其他國家抗議，尤其是已經要參加6搶1資格賽的荷蘭、澳洲隊。

由於目前疫情發展情勢難料，WBSC不可能貿然做出決定，中華棒球協會預定在4月底以地主舉辦國身分了解狀況，但屆時應該也無法獲得確定答案。

中華棒協秘書長林宗成表示，這些假設都是連續影響性的問題，無法直接預料結果，「如果走到這一步，就是不得不的選擇」。

根據棒協私下了解，WBSC並未放棄舉辦資格賽的機會，美洲區資格賽要等大聯盟開打日期決定後，才知道何時舉行，5月是最有可能的時間。