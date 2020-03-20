MLB／史卓曼號召組經典賽夢幻隊 獲大咖球員響應
不少大聯盟球員因疫情停賽，在家閒來無事，便上社群網站找樂子，大都會投手史卓曼（Marcus Stroman）就在Instagram跟推特上號召各大球星參加2021世界棒球經典賽，組成「夢幻隊」，獲得各方迴響。
史卓曼為2017年經典賽奪冠班底，當年獲選MVP，如今誓言再戰捍衛寶座，並號召大咖響應。先是在IG上詢問荷斯莫（Eric Hosmer）及葉力奇（Christian Yelich）意願，兩人答應後史卓曼轉往推特招兵買馬，球員包含楚奧特（Mike Trout ）、貝茲（Mookie Betts）、貝林格（Cody Bellinger）、史托瑞（Trevor Story）等球星。
.@STR0, @TheRealHos305 and @ChristianYelich are ready to suit up for a @USABaseball repeat 🏆— MLB Network (@MLBNetwork) March 19, 2020
Who else is in? #ForGlory 🇺🇸 pic.twitter.com/shMzZEtUhA
史卓曼熱情招募獲得廣大迴響，貝林格、新生代王牌布勒（Walker Buehler）、史托瑞接連表態願意加入。紅人強投鮑爾（Trevor Bauer）也不落人後，強調自己「10000000%會參加」。
Let’s gett it!! https://t.co/i4gmCkm7fn— Cody Bellinger (@Cody_Bellinger) March 19, 2020
I’m 10000000% in https://t.co/GinpnHV7c3— Trevor Bauer (@BauerOutage) March 19, 2020
就連方以單季53轟奪下國聯全壘打王及新人王的阿隆索（Pete Alonso）也蠢蠢欲動，表示：「要是我入選國家隊，我肯定會大哭。我之前參加過18U國家隊徵選，但沒被選上。如果能代表美國出賽，那會是莫大的榮幸。」
If @USABaseball named me to the national team, I might cry. I tried out for the 18u team a while back and didn’t make it. It would be an honor to put the red, white, and blue on and rep the Stars and Stripes— Pete Alonso (@Pete_Alonso20) March 19, 2020
鮑爾也回應：「我之前試了3年才入選大學國家隊。沒有任何事比披上繡有USA的球衣還棒，我願意放下任何事加入。」
I tried out for 3 years before I finally made the collegiate team. Nothing like wearing USA across your chest. I’d drop just about anything to do it again https://t.co/I2xovpQS98— Trevor Bauer (@BauerOutage) March 19, 2020
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