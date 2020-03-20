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MLB／因疫情砍海外賽程 4隊確定不移師中南美

聯合新聞網 / 綜合報導
大聯盟宣布取消4支球隊移師墨西哥及波多黎各的賽事，包括教士、響尾蛇在墨西哥的對戰。 美聯社
大聯盟宣布取消4支球隊移師墨西哥及波多黎各的賽事，包括教士、響尾蛇在墨西哥的對戰。 美聯社

因應新冠肺炎疫情，大聯盟已被迫至少延後賽程至5月中，今再度對賽程動刀，宣布取消4支球隊移師墨西哥波多黎各的賽事。

教士、響尾蛇兩隊本預計於美國時間4月18、19日前往墨西哥首都墨西哥城進行海外賽，而大都會與馬林魚本也要在美國時間4月28到30日在波多黎各首都聖胡安會師，如今皆因疫情雙雙取消，將會回到響尾蛇及馬林魚的主場進行。不過目前大聯盟僅取消中南美洲賽程，6月中在倫敦的海外賽仍會照常舉行。

響尾蛇得知消息，隨即於官方推特發文：「今年沒辦法在墨西哥與瘋狂的粉絲相見相當令人心碎，但健康跟安全得擺第一。」，但也承諾很快就會跟墨西哥的球迷再見。

海外球迷期盼許久的比賽無預警被取消固然可惜，然這並非首次大聯盟海外賽因疾病喊卡。2016年馬林魚和海盜在波多黎各與球迷相見歡的機會就因茲卡病毒被迫中止，好在2018年大聯盟安排了兩場印地安人與雙城的比賽當作補償。

墨西哥 波多黎各 疫情 新冠肺炎 茲卡病毒

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