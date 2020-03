MLB／因疫情砍海外賽程 4隊確定不移師中南美

因應新冠肺炎疫情,大聯盟已被迫至少延後賽程至5月中,今再度對賽程動刀,宣布取消4支球隊移師墨西哥及波多黎各的賽事。

教士、響尾蛇兩隊本預計於美國時間4月18、19日前往墨西哥首都墨西哥城進行海外賽,而大都會與馬林魚本也要在美國時間4月28到30日在波多黎各首都聖胡安會師,如今皆因疫情雙雙取消,將會回到響尾蛇及馬林魚的主場進行。不過目前大聯盟僅取消中南美洲賽程,6月中在倫敦的海外賽仍會照常舉行。

響尾蛇得知消息,隨即於官方推特發文:「今年沒辦法在墨西哥與瘋狂的粉絲相見相當令人心碎,但健康跟安全得擺第一。」,但也承諾很快就會跟墨西哥的球迷再見。

Our series in México City has been canceled due to the delayed opening of the 2020 season.



It breaks our heart we won’t be playing in front of the incredible fans in México this year, but health and safety come first.



We promise we'll be back soon. #VamosDbacks https://t.co/YPibmoNbCB