聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／賽程壓縮如何消化？ 洛磯教頭支持多打雙重賽
全美新冠肺炎疫情每況愈下，大聯盟復賽時程遙遙無期，將導致賽季嚴重壓縮，若成功復賽，且欲讓每隊順利打完162場比賽，雙重賽的情形勢必少不了，對此洛磯教頭布萊克（Bud Black）支持藉由雙重賽消化賽程。
大聯盟本預計於美國時間3月26日恢復賽季，但疫情燒不停，開幕戰被迫至少延宕至5月中，日後復賽得想辦法感賽程，其中的可能方案就是增加雙重賽。布萊克於今日的線上會議就表示不排斥這項措施，表示：「照理來講，每支球隊都可能會碰到雙重賽，每個人都無法避免這種事，所以其實這對球隊跟球員來說都滿合理的。」
另外，布萊克也提到，若聯盟確定球賽開打日程，球隊需要至少3週時間讓球員恢復狀況，強調：「球員現在都在隔離，很多人大概都沒有在進行自主訓練。他們到時候可以到空曠的地方，像是公園、有草皮的地方練傳接球。球員不能太靠近彼此，但傳接球還是可以的吧？」
最後布萊克仍因球賽沒辦法如期舉行稍顯失落，感嘆：「我開始想念備戰開幕的日子，想念棒球的一切。我熱愛這個運動，更深愛投身其中的人們。」
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言