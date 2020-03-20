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MLB／賽程壓縮如何消化？ 洛磯教頭支持多打雙重賽

聯合新聞網 / 綜合報導
洛磯教頭布萊克（Bud Black）支持藉由雙重賽消化賽程。 美聯社
洛磯教頭布萊克（Bud Black）支持藉由雙重賽消化賽程。 美聯社

全美新冠肺炎疫情每況愈下，大聯盟復賽時程遙遙無期，將導致賽季嚴重壓縮，若成功復賽，且欲讓每隊順利打完162場比賽，雙重賽的情形勢必少不了，對此洛磯教頭布萊克（Bud Black）支持藉由雙重賽消化賽程。

大聯盟本預計於美國時間3月26日恢復賽季，但疫情燒不停，開幕戰被迫至少延宕至5月中，日後復賽得想辦法感賽程，其中的可能方案就是增加雙重賽。布萊克於今日的線上會議就表示不排斥這項措施，表示：「照理來講，每支球隊都可能會碰到雙重賽，每個人都無法避免這種事，所以其實這對球隊跟球員來說都滿合理的。」

另外，布萊克也提到，若聯盟確定球賽開打日程，球隊需要至少3週時間讓球員恢復狀況，強調：「球員現在都在隔離，很多人大概都沒有在進行自主訓練。他們到時候可以到空曠的地方，像是公園、有草皮的地方練傳接球。球員不能太靠近彼此，但傳接球還是可以的吧？」

最後布萊克仍因球賽沒辦法如期舉行稍顯失落，感嘆：「我開始想念備戰開幕的日子，想念棒球的一切。我熱愛這個運動，更深愛投身其中的人們。」

疫情 新冠肺炎

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