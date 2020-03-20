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MLB／水手關閉春訓基地 要投手回到休賽模式

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
水手隊今天宣布關閉春訓基地，希望陳偉殷在內的投手群回歸到休賽季狀態。圖為陳偉殷(右)與日籍隊友菊池雄星(左)及平野佳壽(中)。 路透
水手隊今天宣布關閉春訓基地，希望陳偉殷在內的投手群回歸到休賽季狀態。圖為陳偉殷(右)與日籍隊友菊池雄星(左)及平野佳壽(中)。 路透

因新冠肺炎疫情影響，大聯盟球員陸續返回住所訓練，加上紅人隊職員在新冠肺炎檢測時出現陽性反應，水手隊今天宣布關閉春訓基地，希望陳偉殷在內的投手群回歸到休賽季狀態。

包含台灣左投陳偉殷在內，水手隊球員日前開始陸續撤離春訓基地，從原本的47人，到昨天只剩下10到12人仍留在亞利桑那的春訓基地訓練，總經理迪波托（Jerry Dipoto）表示：「老實說，我們現在很擔心團體活動，尤其是有球團的職員被測出陽性反應。」

水手隊訓練員及醫療團隊仍會持續追蹤球員健康狀況，迪波托表示，目前水手隊隊職員都未出現新冠肺炎症狀，因此無人接受檢測。

不過，因美國已規定關閉健身中心及體育館等設施，許多球員在住所附近並無訓練場地，恐怕影響備戰，迪波托表示：「我們現在最擔心的不是準備球季，而是保證每個人都健康，也為了公眾的健康要避免疫情擴散。」

在大聯盟春訓暫停後，水手隊原本留下40人名單球員在春訓基地，如陳偉殷等非正式名單的春訓受邀球員則在日前陸續離隊，陳偉殷將留在亞利桑那，透過經紀公司安排維持訓練，在疫情期間也會減少出門。

由於不知何時球季才會重新開打，對投手來說較難準備，迪波托表示：「我們已經建立一套適中的投球計畫，告訴球員心理上要回到休賽季模式，等到確定開打會訂出時間表，不會要求他們的狀態從0直接跳到60。」

水手 陳偉殷 大聯盟

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